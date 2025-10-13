Týždenne behal aj 180 km. Slovák si v Chicagu vylepšil osobný rekord v maratóne

Maratón v americkom Chicagu vyhral Uganďan Jacob Kiplimo výkonom 2:02:23 h. Skvelým výkonom sa prezentoval aj slovenský reprezentant Martin Rusina.
Tridsaťjedenročný vytrvalec skončil v mužskej kategórii na 32. mieste výkonom 2:17:44 h.
Rodák z Námestova si výrazne zlepšil osobné maximum 2:21:01 z lanského Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Vtedy mu zabezpečilo jeho prvý maratónsky titul majstra SR. Časom 2:17,44 sa dostal na 14. miesto slovenských historických tabuliek.
Nadšený aj zničený
„Od štartu sa utvorila väčšia skupina a aj keď bežala podstatne rýchlejšie, ako som plánoval. Držal som sa ich, lebo fúkalo a za nami boli už viac-menej jednotlivci, takže som prakticky nemal na výber. Okolo méty polmaratónu až 25. km začalo poriadne fúkať a hlavná skupina sa rozbila. Začal sa boj o život. Trochu som spomalil a veľmi, veľmi som bojoval, ale podarilo sa mi dobehnúť ešte trochu rýchlejšie, ako som mal v pláne – teda do 2:17:50. Som nadšený, ale tiež totálne zničený. Neviem, či ma viac bolia uši z vetra alebo nohy,“ priznal Martin Rusina na webe atletika.sk.
Rusina bol v Chicagu druhý najlepší z Európanov, pred Slovákom dobehol skôr do cieľa iba desiaty Bashir Abdi reprezentujúci Belgicko (2:07:08 h). Rusinu zdolali okrem 31 mužov aj dve najrýchlejšie ženy. Víťazkou ženskej kategórie sa stala Etiópčanka Hawi Feysová Gejiová časom 2:14:56 h.
Týždenne aj 180 km
Dvojnásobný a úradujúci maratónsky majster SR priznal, že pred svojím prvým maratónom mimo slovenskej pôdy, a hneď na takomto veľkom podujatí, mal rešpekt a trochu aj obavy. Na štvrtý najväčší maratón na svete sa pripravoval tri mesiace, týždenne počas nich nabehal 160 – 180 km. Obetoval tomu aj obhajobu polmaratónskeho titulu na MMM v Košiciach.
„Príprava bola naozaj brutálna, veľké objemy a stále dokola. Už to bolo na mňa pridlho. Popri práci a normálnom živote je to čím ďalej tým náročnejšie. Vždy tomu chcem dať viac, no začínam narážať na svoj strop,“ doplnil Rusina.