Týždeň očami Pavla Urbana: Zľakne sa Fico protestov? Asi nie, neurobí rovnakú chybu dvakrát

Po šiestich rokoch sú ľudia znovu v uliciach, aby protestovali proti krokom vlády Roberta Fica. Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice podľahol tlaku ulice a kreslo šéfa kabinetu odovzdal Petrovi Pellegrinimu.

Tentokrát ľudia protestujú proti zámerom zrušiť špeciálnu prokuratúru a znížiť tresty za niektoré ekonomické trestné činy. Nič však nenasvedčuje tomu, že sa zopakuje rok 2018.

Fico odstúpil, ale určite to oľutoval

Desaťtisíce ľudí vyšli vtedy do ulíc, aby žiadali odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka a premiéra Roberta Fica. Išlo o vraždu novinára, ktorý odhaľoval prepojenosť ľudí blízkych členom vládneho kabinetu s organizovaným zločinom, predovšetkým v oblasti ekonomickej kriminality.

Ficovi nepomohlo ani to, že na úrad vlády priniesol milión euro za relevantné informácie o vinníkoch za tento trestný čin. Počet ľudí sa stále zvyšoval a necelé tri týždne po vražde kabinet podal demisiu. Do čela vlády bol vymenovaný Peter Pellegrini. Toľko fakty.

Tento svoj krok však Fico neskôr určite oľutoval. Očakávalo sa, že nový premiér bude slepo poslúchať predsedu vlastnej strany a všetky kroky budú musieť byť práve ním aj odsúhlasené. Zo začiatku to tak aj vyzeralo, ale neskôr si Pellegrini začal uvedomovať, že celú zodpovednosť za chod štátu nesie práve on a viedlo to k rozkolu v strane Smer-SD.