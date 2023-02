Matovič po 500-eurovke za účasť na voľbách chce aj férové platy poslancov (video)

aktualizované 15. februára 16:26

Po návrhu odmeniť Slovákov za účasť na voľbách 500 eurami chce predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič zmeniť poslancom platy.

V súčasnosti je plat poslanca vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Ako je uvedené v Matovičovom návrhu, plat poslanca by sa znížil trojnásobne.

„Navrhujeme, aby plat poslanca bol vo výške priemernej mzdy v národnom hospodárstve a politická strana alebo hnutie získala zákonnú možnosť priplatiť ‚zo svojho‘ poslancom príplatok k platu, striktne podľa toho, ako sú jednotliví poslanci aktívni. Presne tak, ako je odmeňovaná absolútna väčšina pracujúcich na Slovensku,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Štedré príspevku štátu

Cieľom návrhu je podľa bývalého premiéra a ministra financií ušetriť verejné zdroje a zároveň motivovať poslancov k väčšej aktivite.

„Dve tretiny poslancov národnej rady fungujú spôsobom, že prídu dopoludnia na hodinu na hlasovanie a popoludní na hodinu na hlasovanie, odpracujú 10 dní do mesiaca a zoberú 5 000 eur,“ priblížil Matovič. Ako ďalej povedal na tlačovej konferencii, príspevky štátu politickým stranám sú zbytočne štedré, „keď strana hospodári ako dobrý hospodár“.

Ak sa plat poslancov trojnásobne zníži na výšku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, bude to podľa neho znamenať značnú úsporu pre štát.

„Ak by sme prešli na tento systém financovania platov poslancov z príspevkov politických strán, vieme ušetriť v ďalšom volebnom období približne 30 miliónov eur. Keď to dáme do kontextu s mojou utorkovou tlačovou konferenciou o 500 eurách (za účasť vo voľbách, pozn. SITA), tak prvých 60-tisíc ľudí, ktorí prídu voliť, už majú zarobené,“ uviedol Matovič.

Mesačný príplatok k platu

Účinnosť novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky navrhuje Matovič od 1. júna 2023.

V novele navrhuje, aby strany boli povinné priebežne každý mesiac v posledný deň kalendárneho mesiaca zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam poslancov, ktorým bol vyplatený mesačný príplatok k platu. Presne majú uviesť výšku príplatku aj s dôvodmi, pre ktoré ho poskytli.

Ako možné faktory na vyplácanie príplatkov uviedol Matovič účasť na hlasovaní, predkladanie zákonov, počet faktických poznámok, počet alebo minutáž vystúpení v rozprave alebo koľko stretnutí s občanmi daný poslanec absolvuje. Takto by podľa šéfa OĽaNO boli mzdy poslancov férovejšie a zároveň pod verejnou kontrolou. Pravidlá odmeňovania by boli kontrolovateľné občanmi, novinármi aj poslancami, dodal.

Na otázku, prečo návrh predkladá práve teraz, keď sa blížia voľby, odpovedal, že predtým riešil iné problémy a zároveň si v tomto volebnom období odsledoval, ako jeho strana OĽaNO vystačí s peniazmi od štátu a zistil, že im dosť veľa finančných prostriedkov zostalo. Podľa neho sa s týmto návrhom dá v pléne ešte pracovať. „My sme dali základnú kostru, aby sme hneď neodradili poslancov, aby to podporili a povieme, poďme to doladiť,“ povedal.