Slovenské florbalistky na MS v Česku povedie kapitánka Klapitová. Prioritou bude vyraďovacia časť

V základnej B-skupine nastúpia slovenské reprezentantky proti výberom Poľska, Fínska a Švédska.
Florbal, Katarína Klapitová
Slovenská florbalistka Katarína Klapitová. Foto: FB, www.astrencin.sk
Slovensko Florbal Florbal z lokality Slovensko

Tréneri slovenskej reprezentácie florbalistiek Michal Jedlička a Dušan Ďuríček už nominovali spolu 20 hráčov pre decembrové majstrovstvá sveta v Česku. Svetový šampionát vo florbale žien sa uskutoční od 6. do 14 decembra v Brne a Ostrave.

V menoslove sú hráčky z domácich klubov, ale aj legionárky z Česka či Švajčiarska. Medzi najskúsenejšie hráčky slovenského výberu patri Katarína Klapitová zo švajčiarskeho Winterthuru.

Slovenky sa predstavia v základnej B-skupine a prvý duel absolvujú proti výberu Poľska. „Na tento súboj si veríme a chceme ho vyhrať. Budeme ešte odpočinuté a tak by sme mali mať dostatok síl, aby sme ho zvládli,“ povedala kapitánka Klapitová.

Ďalšie dve stretnutia budú omnoho náročnejšie, keďže nastúpia proti úradujúcim vicemajsterkám sveta Fínkam a obhajkyniam zlata Švédkam.

Nominácia slovenskej reprezentácie florbalistiek na decembrové majstrovstvá sveta žien v Česku:

Brankárky: Pavlína Farulová, Romana Veleková
Hráčky v poli: Klára Grossová, Katarína Klapitová, Hana Vendžurová, Paulína Hudáková, Barbora Kocúrová, Nikol Drábeková, Daniela Hrabovská, Zuzana Mrázová, Kristína Belicová, Lenka Červená, Linda Pudišová, Laura Chúpeková, Sophia Sabolová, Jana Trošková, Alexandra Faktorová, Eva Ragačová, Eva Mária Kamenská, Tamara Dobošová

„Švédky majú viac zlatých medailí, než máme my účastí na svetových šampionátoch a s Fínskom sa nám v poslednom čase darilo odohrať výsledkovo prijateľné súboje, no našou prioritou budú následné zápasy play-off. Od nás sa očakáva konečné piate miesto, no my stále v kútiku duše veríme, že máme na to, aby sme sa konečne prebojovali do vytúženého semifinále. Uvidíme, či by sme vo štvrťfinále mali za súperky Češky alebo Švajčiarky. Proti nám však vždy hrá žreb, pretože nás čakajú náročné súperky a krajiny z top štvorky majú čas na oddych,“ uzavrela Klapitová.

Priamo do štvrťfinále pôjdu prvé dva tímy zo skupín A a B. Ak Slovenky postúpia do vyraďovacej časti z 3. miesta B-skupiny, v prípade triumfu nad druhým tímom C-skupiny (Japonsko, Nórsko, Holandsko, Austrália) nastúpia vo štvrťfinále proti druhému tímu z A-skupiny (Švajčiarsko, Česko, Lotyšsko, Dánsko).

Ak by v základnej skupine skončili štvrté, cesta do štvrťfinále proti druhému tímu z „béčka“ by viedla cez víťazky „céčka“.

Zloženie skupín na MS florbalistiek 2025 v Česku:

A-skupina: Švajčiarsko, Česko, Lotyšsko, Dánsko
B-skupina: Fínsko, Švédsko, Poľsko, Slovensko
C-skupina: Japonsko, Nórsko, Holandsko, Austrália
​​​​​​​D-skupina: Singapur, Nemecko, Estónsko, USA​​​​​​

