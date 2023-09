Tvorcovia predstavujú trailer a plagát k filmu Jej telo

Už 23. novembra budú mať diváci možnosť spoznať v kinách jedinečný príbeh Andrey Absolonovej, mimoriadne talentovanej športovkyne a zároveň úspešnej pornoherečky. Film Jej telo v réžii Natálie Císařovskej je inšpirovaný neuveriteľným životom vrcholovej skokanky do vody, ktorú zranenie priviedlo k úplne inému „športu“. Andreu vo filme stvárňuje herečka Natália Germáni, ktorú teraz tvorcovia predstavujú v oficiálnom traileri.

„Raz som v novinách narazila na krátky článok o Andrei Absolonovej a začala som sa zaujímať o jej príbeh. Našla som v ňom dve línie – jedna je o sesterstve, o vzťahu dvoch dievčat, ktoré sú vrcholové športovkyne, pričom tá úspešnejšia musí pre zranenie ukončiť kariéru, vrhne sa na pornobiznis a druhá sestra sa s tým musí nejako vyrovnať. Druhá, pre mňa najdôležitejšia línia, je o vzťahu ženy k vlastnému telu. O tom, ako sa telo stáva vecou verejnou. Pri vrcholovom športe sa celá spoločnosť zaoberá tým, aká je športovkyňa fit, koľko váži, ako vyzerá… A v porne je to ešte vyhrotenejšie. Telo sa stáva sexuálnym objektom, objektom rozkoše pre celú spoločnosť,“ opísala režisérka a spoluscenáristka Natálie Císařovská cestu od nápadu k realizácii svojho výnimočného filmu, ktorá trvala viac ako šesť rokov.

Foto: Bontonfilm

Prevažne ženský štáb sa medzi minuloročným nakrúcaním a tohtoročnou premiérou dočkal niekoľkých „prírastkov“. Hlavná predstaviteľka, herečka Natália Germáni, pred niekoľkými dňami porodila v USA svoje druhé dieťa. Film natáčala dva roky po pôrode svojej prvej dcéry. „Bola to veľmi lákavá ponuka, ale zároveň som pred tým mala veľký rešpekt. Nevedela som si predstaviť, akým spôsobom sa to dá nakrútiť tak, aby som to psychicky zvládla. Je to zaujímavý, tragický životný príbeh inšpirovaný skutočnou ženou, ktorá prežila neobyčajný život. V priebehu filmu sa hrdinka mení tak, že by sme o nej mohli natočiť tri samostatné snímky. To je pre herca obrovská výzva a krásna práca. Málokedy sa človek dostane k úlohe, pri ktorej je naozaj čo hrať,“ zverila sa herečka, ktorá má za sebou filmy ako Princezná zakliata v čase, Amnestie či Svetlonoc. Za ten získala nominácie na niekoľko filmových cien vrátane Českého leva. V radostnom očakávaní je zase režisérka Natálie Císařovská, ktorá by mala dva mesiace po premiére filmu Jej telo porodiť svoje druhé dieťa.

Neodmysliteľnou súčasťou života Andrey Absolonovej v období, keď sa venovala vrcholovému športu, boli jej rodičia a setra Lucie. Vo filme ich stvárnili Zuzana Mauréry, Martin Finger a Denisa Barešová. Andreinu trénerku si zahrala Zuzana Stivínová. Vo svete pornopriemyslu, ktorý je zobrazený veľmi otvorene a autenticky, uvidíme Cyrila Dobrého, Karolínu Krézlovú, Terezu Švejdovú, Andreja Poláka, ale aj skutočných pornohercov.

Foto: Bontonfilm

V pôsobivej scéne, keď Andrea natáča svoje prvé video v pornobrandži, si zase jej partnera na pľaci zahral skutočný manžel Natálie Germániovej, hudobník Martin Valihora. Vďaka tomu bolo nakrúcanie pre Natáliu príjemnejšie, talentovaná slovenská herečka sa však nezľakla ani ďalších odvážnych scén. „Už na kasting som išla s vedomím, že budeme porno hrať, nie ho robiť. Nie som pornoherečka, ale herečka, ktorej úlohou je zahrať chúlostivé scény. S režisérkou sme diskutovali o miere autenticity a už na začiatku sme si určili presné hranice. Aj hranice nahoty. A sú tam, samozrejme, použité aj scény s mojou dablérkou,“ dodáva Natália.

Foto: Bontonfilm

Trailer existuje v dvoch verziách – prístupnej od 15 a od 18 rokov. Rovnako aj do kín bude film uvedený vo verzii pre dospelých a tiež vo verzii od 15 rokov.

Snímka Jej telo vznikla v produkcii spoločností Cineart TV Prague Viktora Schwarcza a Silverart Kataríny Krnáčovej, koproducentom je Česká televízia (TPS Aleny Müllerovej). Projekt podporil český Štátny fond kinematografie a slovenský Audiovizuálny fond. Distribútorom je spoločnosť BONTONFILM. Film príde do slovenských kín 23. novembra 2023.

Foto: Bontonfilm

Informačný servis