Turisti opisujú himalajskú drámu: V snehovej pasci na Evereste bojovali o život

Turisti uviaznutí v nečakanej snehovej búrke pri Mount Evereste prežili boj s podchladením počas neustáleho sneženia, pričom záchranári naďalej evakuujú desiatky ľudí. Ako referuje spravodajský web BBC s odvolaním sa na čínske štátne médiá, na východných svahoch Everestu v Tibete, obľúbenej oblasti pre horolezcov a turistov, zatiaľ evidujú najmenej jedného mŕtveho a viac ako 200 uviaznutých osôb.
Sneženie začalo v piatok večer a cez víkend ešte zosilnelo. Stovky miestnych obyvateľov a záchranárov boli nasadené na odstraňovanie snehu, ktorý blokoval prístup do oblasti vo výške viac ako 4 900 metrov nad morom. Záchranári už bezpečne odviedli 350 ľudí do malej obce Čchü-tang, pričom úrady sú v kontakte so všetkými uviaznutými turistami.
Nepál odpúšťa poplatky za výstup na 97 vrcholov, chce podporiť menej známe hory a miestnu ekonomiku
Medzi nimi bol aj prírodný fotograf Tung Šu-čchang, ktorý plánoval zachytiť krásy Himalájí. Počas sobotňajšieho výstupu však zasiahla oblasť prudká snehová búrka. „Blesky a búrky neprestávali. Sneženie bolo také silné, že som takmer nemohol spať,“ povedal Tung. Jeho skupina dosiahla výšku 4 600 metrov, ale potom sa rozhodla vrátiť späť. „Naše vetrovky a nepremokavé bundy neboli voči snehu dosť odolné. Všetci sme boli premočení,“ dodal.
Niekoľko členov skupiny prejavovalo príznaky podchladenia. Tung, ktorý bol v Himalájach už viac ako desaťkrát, uviedol, že nikdy nezažil takéto počasie. Ďalší člen skupiny, Čchen Ke-šuang, uviedol, že počas zostupu sa brodili snehovými závejmi hlbokými asi jeden meter. „Všetci sme skúsení turisti, ale táto búrka bola extrémne náročná. Mal som šťastie, že som sa dostal von,“ povedal 29-ročný turistický nadšenec.
Jej telo zostane na Nanga Parbat. Manžel českej horolezkyne sa vráti k dvom deťom bez jej pozostatkov
Ďalšia žena pre BBC uviedla, že jej manžel, ktorý uviazol v búrke, sa pomaly vracia z hôr, no husté snehové pokrývky mu sťažujú zostup. „Ani pre záchranárov to nie je jednoduché, musia odstraňovať sneh, aby vytvorili cestu,“ povedala.
Iný turista Eric Wen uviedol, že traja členovia jeho skupiny trpeli podchladením napriek primeranému oblečeniu. „Takmer sme nespali, pretože snežilo tak silno, že sme museli každých desať minút odstraňovať sneh, inak by sa naše stany zrútili,“ povedal.