Turecko by malo v blízkej dobe ratifikovať vstup Švédska do NATO

Turecko oznámilo Švédsku, že v priebehu niekoľkých týždňov ratifikuje vstup Štokholmu do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Ako referuje web news.sky.com, uviedol to švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström. Turecko však poprelo, že by poskytlo časový plán ratifikácie.

„Na bilaterálnom stretnutí s kolegom, (tureckým) ministrom zahraničných vecí, som dostal odpoveď, že očakáva ratifikáciu v priebehu niekoľkých týždňov,“ vyhlásil Billström.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan dlho odďaľoval ratifikáciu švédskeho členstva v NATO a obvinil Štokholm, že je príliš mäkký voči kurdským militantom a iným skupinám, ktoré považuje za bezpečnostné hrozby.