Trumpove škrty v americkej pomoci môžu pripraviť o život až 14 miliónov ľudí

Viac ako 14 miliónov najzraniteľnejších ľudí na svete, z toho tretina malých detí, by mohlo zomrieť v dôsledku zrušenia americkej zahraničnej pomoci, vyplýva z novej štúdie publikovanej v prestížnom časopise Lancet. Výskum bol zverejnený v čase, keď sa svetoví a biznis lídri stretávajú na konferencii OSN v Španielsku s cieľom podporiť sektor rozvojovej pomoci.

Americká agentúra USAID poskytovala do návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári viac ako 40 percent globálneho humanitárneho financovania. Dva týždne po jeho nástupe jeho vtedajší blízky poradca Elon Musk vyhlásil, že agentúru „prehnal cez drvič“.

Šok porovnateľný s pandémiou alebo vojnou

„Tieto škrty ohrozujú náhle zastavenie – a dokonca rozvrátenie – dvoch dekád pokroku v oblasti zdravia medzi zraniteľnými populáciami,“ varoval spoluautor štúdie Davide Rasella z barcelonského Inštitútu pre globálne zdravie (ISGlobal). „Pre mnohé krajiny s nízkymi a strednými príjmami by bol výsledný šok porovnateľný s globálnou pandémiou alebo veľkým ozbrojeným konfliktom,“ dodal.

Medzinárodný tím vedcov analyzoval údaje zo 133 krajín a odhadol, že financovanie USAID zabránilo v rokoch 2001 až 2021 až 91 miliónom úmrtí v rozvojových krajinách. Modelovanie ukázalo, že zníženie financovania o 83 percent, ktoré oznámila americká vláda, by mohlo do roku 2030 viesť k viac ako 14 miliónom zbytočných úmrtí, vrátane viac ako 4,5 milióna detí do piatich rokov, čo je približne 700-tisíc detských úmrtí ročne.

Financovanie USAID bolo obzvlášť účinné pri prevencii úmrtí na choroby

„Programy podporované USAID boli spojené s 15-percentným poklesom úmrtí zo všetkých príčin. U detí do piatich rokov bol pokles až 32 percent,“ uviedli autori. Financovanie USAID bolo obzvlášť účinné pri prevencii úmrtí na choroby – v krajinách s vysokou podporou bolo o 65 percent menej úmrtí na HIV/AIDS, úmrtia na maláriu a zanedbávané tropické choroby klesli o polovicu.

Po znížení rozpočtu USAID oznámili škrty aj ďalší veľkí darcovia vrátane Nemecka, Spojeného kráľovstva a Francúzska. „Tieto zníženia pomoci, najmä v EÚ, môžu viesť k ešte väčšiemu počtu úmrtí v nasledujúcich rokoch,“ upozornila spoluautorka Caterina Monti z ISGlobal.

Je čas rozšíriť pomoc, nie ju obmedzovať

Vedci však zdôraznili, že ponuré projekcie vychádzajú zo súčasného stavu prísľubov pomoci a situácia sa môže rýchlo zmeniť, ak sa financovanie obnoví. V Seville sa tento týždeň koná najväčšia konferencia o rozvojovej pomoci za posledné desaťročie, USA sa však na nej nezúčastní. „Teraz je čas rozšíriť pomoc, nie ju obmedzovať,“ vyzval Rasella.

Pred škrtmi tvorila USAID len 0,3 percenta všetkých federálnych výdavkov USA. „Občania USA prispievajú na USAID asi 17 centov denne, teda približne 64 dolárov ročne,“ uviedol spoluautor James Macinko z Kalifornskej univerzity v Los Angeles. „Myslím si, že väčšina ľudí by podporila pokračovanie financovania, keby vedeli, aký účinný je takýto malý príspevok na záchranu miliónov životov.“