Narodeniny v tieni pochybností a kritiky. OSN oslavuje 80 rokov

Organizácia Spojených národov oslavuje 80. výročie svojho založenia v čase, keď čelí vlne kritiky, rozpočtovým problémom a pochybnostiam o svojej relevantnosti. Vo štvrtok si 193 členských štátov pripomenie podpis Charty OSN z 26. júna 1945 v San Franciscu. Samotná organizácia vznikla 24. októbra toho istého roku.

Podľa analytika Richarda Gowana z International Crisis Group je OSN v „mimoriadne zlom období“, keďže Bezpečnostná rada zlyháva pri riešení veľkých konfliktov, ako sú vojny na Ukrajine a v Pásme Gazy, najmä pre právo veta piatich stálych členov. „Systém OSN ako celok má krízu dôvery a nie je jasné, či majú členské štáty zdroje alebo politickú vôľu na jeho záchranu,“ uviedol Gowan.

Romuald Sciora z Francúzskeho inštitútu pre medzinárodné a strategické záležitosti varuje, že OSN sa môže stať „politickým trpaslíkom“ a postupne zaniknúť. „Nemyslím si, že OSN zanikne do svojej storočnice, ale vidím pomalé miznutie a organizáciu, ktorá sa stane duchom,“ povedal pre AFP.

Experti však zdôrazňujú, že mnohé problémy OSN pramenia aj z rozdelenia jej členov a nie všetky sú dôsledkom vnútornej nefunkčnosti. Gissou Nia z Atlantic Council upozorňuje, že „prístup, podľa ktorého má pravdu ten silnejší, nás vzďaľuje od ideálov, na ktorých bola OSN založená“. Generálny tajomník António Guterres pripomína, že „OSN nikdy nebola potrebnejšia“ vzhľadom na rekordný počet konfliktov a humanitárnych kríz vo svete.

Financovanie organizácie je však čoraz náročnejšie, najmä po obmedzení príspevkov zo strany USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Guterres preto spustil iniciatívu UN80 na zefektívnenie činnosti, ktorá môže znamenať aj zrušenie tisícov pracovných miest.

Napriek kritike OSN zostáva miestom, kde môžu aj najmenšie štáty prezentovať svoje názory a kde sa stretávajú aj úhlavní nepriatelia. Organizácia zohráva kľúčovú úlohu v humanitárnej pomoci a mierových misiách. „OSN bola skvelým nástrojom. Ak by zmizla, bolo by to ešte horšie,“ uzatvára Sciora.