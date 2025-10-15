Trump zvažuje clá na Španielsko, chce ho potrestať za slabé výdavky na obranu v rámci NATO

Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že zvažuje uvalenie ciel na Španielsko ako trest za to, že nesplnilo cieľ výdavkov na obranu vo výške 5 % HDP, ktorý presadil v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
„Myslím si, že je to veľmi neúctivé voči NATO. Vlastne som rozmýšľal o tom, že na nich uvalím obchodné sankcie prostredníctvom ciel pre to, čo urobili, a možno to aj urobím,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome.
Trump hrozí Španielsku „vyhodením“ z NATO: Nemajú žiadnu výhovorku
Minulý týždeň Trump naznačil, že Španielsko by mohlo byť vylúčené z NATO pre nesplnenie zvýšených požiadaviek na obranné výdavky. V júni sa vojenská aliancia 32 členských štátov pod tlakom Trumpa dohodla na zvýšení obranných výdavkov na 5 % ročného ekonomického výkonu počas nasledujúceho desaťročia. Španielsko, ktoré bolo v minulom roku najnižším platiacim členom NATO v pomere k HDP, však trvá na tom, že nemusí dosiahnuť tento pevný cieľ.
Vojenská pomoc európskych krajín Ukrajine v júli a auguste prudko klesla
Španielsky socialistický premiér Pedro Sánchez však trval na tom, že Španielsko nemusí dosiahnuť tento hlavný cieľ. Po Trumpovej hrozbe vylúčenia zdroje z madridskej vlády uviedli, že „Španielsko je oddaným a plnohodnotným členom NATO a plní svoje kapacitné ciele rovnako ako Spojené štáty“.