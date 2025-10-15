Trump zvažuje clá na Španielsko, chce ho potrestať za slabé výdavky na obranu v rámci NATO

Donald Trump kritizuje Španielsko za nedodržanie 5-percentného cieľa obranných výdavkov a naznačuje obchodné sankcie.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Americky prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Iné správy Iné správy z lokality Spojené štáty americké

Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že zvažuje uvalenie ciel na Španielsko ako trest za to, že nesplnilo cieľ výdavkov na obranu vo výške 5 % HDP, ktorý presadil v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

„Myslím si, že je to veľmi neúctivé voči NATO. Vlastne som rozmýšľal o tom, že na nich uvalím obchodné sankcie prostredníctvom ciel pre to, čo urobili, a možno to aj urobím,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome.

Minulý týždeň Trump naznačil, že Španielsko by mohlo byť vylúčené z NATO pre nesplnenie zvýšených požiadaviek na obranné výdavky. V júni sa vojenská aliancia 32 členských štátov pod tlakom Trumpa dohodla na zvýšení obranných výdavkov na 5 % ročného ekonomického výkonu počas nasledujúceho desaťročia. Španielsko, ktoré bolo v minulom roku najnižším platiacim členom NATO v pomere k HDP, však trvá na tom, že nemusí dosiahnuť tento pevný cieľ.

Španielsky socialistický premiér Pedro Sánchez však trval na tom, že Španielsko nemusí dosiahnuť tento hlavný cieľ. Po Trumpovej hrozbe vylúčenia zdroje z madridskej vlády uviedli, že „Španielsko je oddaným a plnohodnotným členom NATO a plní svoje kapacitné ciele rovnako ako Spojené štáty“.

Viac k osobe: Donald TrumpPedro Sánchez
Firmy a inštitúcie: NATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: americké clá Americký prezident Španielsky premiér Výdavky na obranu
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk