Trump znížil clá na japonské autá

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal nariadenie o znížení ciel na dovoz japonských automobilov, čím odštartoval realizáciu obchodnej dohody s Tokiom.
Podľa dokumentu zverejneného Bielym domom budú japonské autá namiesto doterajších 27,5 percent podliehať clu vo výške 15 percent. Rovnaké clo má platiť aj na viaceré ďalšie tovary. Hovorca japonskej vlády Jošimasa Hajaši privítal nariadenie a označil ho za „pevný krok k realizácii dohody“.
Japonský obchodný vyjednávač Rjosei Akazawa však v piatok vo Washingtone uviedol pre japonské médiá, že 15-percentné clo bude „naďalej škodiť japonskému priemyslu“.
Japonci budú investovať v USA
Počas cesty do USA mal Akazawa rokovať s Trumpom o obchodnej dohode, ktorú americký líder oznámil na konci júla. Podľa jeho slov má Japonsko na jeho pokyn investovať 550 miliárd dolárov v Spojených štátoch, pričom USA z tejto investície dostanú 90 percent ziskov. Tokio uviedlo, že pôjde najmä o pôžičky a garancie úverov.