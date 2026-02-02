Obchodná dohoda Európskej únie a Indie podporí rast českej ekonomiky nad priemer Únie

Obchodná dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a Indiou, ktorú obe strany po takmer dvadsiatich rokoch rokovaní uzavreli, by mala zrýchliť hospodársky rast Českej republiky viac než je priemer celej EÚ. Zároveň však podľa analytikov nezvráti trend prehlbujúceho sa obchodného deficitu Česka voči Indii, uvádza v komentári pre agentúru SITA Lukáš Kovanda.
Podľa výpočtov poradenskej spoločnosti International Economics Consulting by mala dohoda do roku 2030 zvýšiť hrubý domáci produkt EÚ o 0,15 percenta, zatiaľ čo indická ekonomika by mohla vzrásť približne o 0,8 percenta.
Lepšie ako zvyšok
Česko by malo pocítiť o niečo výraznejší pozitívny vplyv než Únia ako celok, keďže ide o malú, otvorenú a exportne orientovanú ekonomiku so silnou priemyselnou základňou. Práve priemyselný export, najmä stroje a technológie, by mal z dohody profitovať najviac.
India doteraz uplatňovala clo až do výšky 44 percent na dovoz strojov a elektrických zariadení z EÚ. Po novom by malo clo pri takmer všetkých týchto produktoch klesnúť na nulu. Stroje a elektrické zariadenia pritom tvoria dve najväčšie položky českého vývozu do Indie.
Podľa údajov Českého štatistického úradu vyviezlo Česko od januára do novembra minulého roka do Indie stroje a dopravné prostriedky v hodnote 20,5 miliardy korún (približne 820 miliónov eur), čo predstavovalo takmer 76 percent celkového vývozu do tejto krajiny.
Clá pôjdu dolu
Priemyselné stroje tvorili 5,4 miliardy korún (asi 216 miliónov eur), elektrické zariadenia 4,3 miliardy korún (zhruba 172 miliónov eur) a cestné vozidlá 3,1 miliardy korún (približne 124 miliónov eur). Clo na vozidlá má India postupne znížiť z terajších až 110 percent na desať percent pri dodržaní ročnej kvóty 250-tisíc vozidiel.
Odborníci však neočakávajú, že by dohoda zvrátila dlhodobý trend rastúceho obchodného schodku Česka s Indiou. Ten sa v rokoch 2015 až 2024 nominálne viac než strojnásobil, z 3,7 miliardy korún (asi 148 miliónov eur) na 12,1 miliardy korún (približne 484 miliónov eur).
Rastúci protekcionizmus
Hoci je z čisto účtovného pohľadu prínos dohody k rastu HDP väčší pre Indiu než pre EÚ, súvisí to najmä s nižšou východiskovou základňou indickej ekonomiky a jej doteraz menším zapojením do svetového obchodu.
Pre Úniu má však dohoda výrazný geopolitický a reputačný význam, keďže demonštruje snahu posilňovať obchodné vzťahy s partnermi mimo Európy v období rastúceho protekcionizmu a zvyšovania ciel, najmä zo strany Spojených štátov.