Trump: Orbán požiadal o výnimku z amerických sankcií na ruskú ropu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že maďarský premiér Viktor Orbán požiadal Spojené štáty o výnimku z nových sankcií voči ruskému ropnému sektoru. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
„Premiér požiadal o výnimku. Zatiaľ sme ju neudelili, ale požiadal o ňu. Je to môj priateľ,“ povedal Trump.
Washington minulý mesiac uvalil sankcie na dvoch najväčších ruských producentov ropy Rosnefť a Lukoil. Opatrenia môžu zasiahnuť aj ich zahraničných odberateľov, vrátane zákazníkov v Indii, Číne a strednej Európe, ktorí by mohli čeliť sekundárnym sankciám.
Orbán, ktorý má budúci týždeň navštíviť Washington na bilaterálne rokovania s americkým prezidentom, už skôr potvrdil, že bude žiadať o udelenie výnimky. Maďarský premiér je všeobecne považovaný za najbližšieho spojenca ruského vodcu Vladimira Putina v Európskej únii. Napriek ruskej invázii na Ukrajinu udržuje úzke vzťahy s Moskvou a opakovane tvrdí, že Ukrajina predstavuje hrozbu pre bezpečnosť a hospodárstvo Maďarska.