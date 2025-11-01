Trump: Orbán požiadal o výnimku z amerických sankcií na ruskú ropu

Maďarský premiér napriek ruskej invázii na Ukrajinu udržuje úzke vzťahy s Moskvou a opakovane tvrdí, že Ukrajina predstavuje hrozbu pre bezpečnosť a hospodárstvo Maďarska.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Americký prezident Donald Trump a maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump oznámil, že maďarský premiér Viktor Orbán požiadal Spojené štáty o výnimku z nových sankcií voči ruskému ropnému sektoru. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

„Premiér požiadal o výnimku. Zatiaľ sme ju neudelili, ale požiadal o ňu. Je to môj priateľ,“ povedal Trump.

Washington minulý mesiac uvalil sankcie na dvoch najväčších ruských producentov ropy Rosnefť a Lukoil. Opatrenia môžu zasiahnuť aj ich zahraničných odberateľov, vrátane zákazníkov v Indii, Číne a strednej Európe, ktorí by mohli čeliť sekundárnym sankciám.

Orbán, ktorý má budúci týždeň navštíviť Washington na bilaterálne rokovania s americkým prezidentom, už skôr potvrdil, že bude žiadať o udelenie výnimky. Maďarský premiér je všeobecne považovaný za najbližšieho spojenca ruského vodcu Vladimira Putina v Európskej únii. Napriek ruskej invázii na Ukrajinu udržuje úzke vzťahy s Moskvou a opakovane tvrdí, že Ukrajina predstavuje hrozbu pre bezpečnosť a hospodárstvo Maďarska.

