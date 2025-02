Trump: Ukrajina môže získať naspäť okupované územia, bude to súčasť rokovaní

Americký prezident Donald Trump verí, že Ukrajina by mohla získať späť niektoré svoje územia okupované Ruskom, ale bolo by to veľmi náročné. Ako referuje web Kyiv Independent, Trump to povedal v reakcii pre novinárov počas pondelňajšieho stretnutia s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Bielom dome.

„Pýtate sa, či by si (Ukrajinci) mohli vziať späť pôdu, ktorú stratili. A ja hovorím, že áno, možno niečo z toho áno. Ale nie je to ľahké,“ povedal Trump. Poznamenal tiež, že táto otázka je súčasťou aktuálnych rokovaní, ktoré sa nedávno začali.

Súčasť vyjednávania

„Uvidíme,“ povedal Trump. „Bolo zabraté množstvo pôdy, takže uvidíme, ako to dopadne. Je to súčasť vyjednávania.“

USA viedli prvé kolo rozhovorov priamo s Ruskom minulý týždeň. Stretnutie sa konalo bez prítomnosti európskych a ukrajinských predstaviteľov, čo vyvolalo nesúhlas a kritiku na „starom kontinente“. Európski lídri sa obávali, že ich USA odsúvajú na vedľajšiu koľaj.

Vycestuje aj Starmer

Macron nedávno zvolal európskych partnerov, aby prediskutovali bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Očakáva sa, že britský premiér Keir Starmer koncom tohto týždňa navštívi Washington, aby sa tiež stretol s Trumpom.