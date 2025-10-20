Trump tvrdí, že prímerie medzi Izraelom a Hamasom naďalej platí aj po útokoch na Pásmo Gazy

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že prímerie medzi Izraelom a Hamasom naďalej platí. Povedal to po tom, čo izraelská armáda vykonala smrteľné útoky na Pásmo Gazy pre zjavné porušenie prímeria palestínskou ozbrojenou skupinou.
„Áno, je,“ povedal Trump novinárom na palube Air Force One, keď ho pýtali, či naďalej platí prímerie. Naznačil tiež, že vedenie Hamasu nebolo zapojené do žiadnych údajných porušení a namiesto toho obvinil „niektorých rebelov vo vnútri“.
Podľa izraelskej armády Hamas v Pásme Gazy podniká útoky, čím porušuje prímerie
„Ale tak či onak, bude sa s tým zaobchádzať správne. Bude sa s tým zaobchádzať tvrdo, ale správne,“ dodal Trump.
Izrael oznámil, že po útokoch na pozície Hamasu v nedeľu obnovil presadzovanie prímeria v Pásme Gazy a obvinil túto skupinu z útokov na jeho jednotky.
Úrad civilnej obrany v Pásme Gazy, ktorý pôsobí pod vedením Hamasu, uviedol, že pri izraelských útokoch bolo na celom území zabitých najmenej 45 ľudí. Izraelská armáda uviedla, že správy o obetiach prešetruje.