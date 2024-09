Trump tvrdí, že mal plné právo zasiahnuť do prezidentských volieb. Napriek novej obžalobe jeho volebné čísla stúpajú

Bývalý americký prezident Donald Trump vyhlásil, že mal právo zasiahnuť do prezidentských volieb. Ako informuje spravodajský portál CNN, povedal to v rozhovore pre Fox News, ktorý odvysielali v nedeľu.

„Je to šialené, že moje čísla v prieskumoch idú hore. Kto to počul – obvinia vás za zasahovanie do prezidentských volieb, na ktoré máte plné právo – obvinia vás a vaše volebné čísla stúpnu,“ vyjadril sa exprezident v rozhovore.

Len pred pár dňami špeciálny vyšetrovateľ Jack Smith podal novú obžalobu voči Trumpovi za jeho úsilie zvrátiť prezidentské voľby v roku 2020.

Obžaloba má rovnaké body, ale okresala obvinenia voči exprezidentovi vzhľadom na rozhodnutie najvyššieho súdu, ktoré pripísalo rozsiahlu imunitu bývalým hlavám štátu.