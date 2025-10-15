Trump to s presunom zápasov MS 2026 myslí vážne, šéf FIFA by to vraj preňho urobil

Prezident USA Donald Trump v utorok uviedol, že šéf Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino by podporil presun zápasov majstrovstiev sveta vo futbale 2026 do iných amerických miest, ak by to z bezpečnostných dôvodov bolo potrebné. Trump tieto vyjadrenia poskytol deň po stretnutí s Infantinom v Egypte na samite o prímerí v Pásme Gazy.
„Ak niekto robí zlú prácu a ak cítim, že sú tam nebezpečné podmienky, zavolal by som Giannimu, vedúcemu FIFA, ktorý je fenomenálny chlap, a povedal by som, poďme to presunúť na iné miesto. A on by to urobil,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome, keď sa ho pýtali na možný presun zápasov z Bostonu, jedného z hostiteľských miest.
Alibista Infantino? FIFA podľa neho nemôže riešiť geopolitické problémy ako Gaza
Trump tiež naznačil, že podobný presun by mohol nastať aj pri iných podujatiach ako napríklad olympiáda v Los Angeles v roku 2028, ak by na to kalifornské mesto podľa neho nebolo pripravené.
Administratíva republikána Trumpa tento rok nasadila Národnú gardu do miest spravovaných demokratmi, vrátane Bostonu, s cieľom čeliť kriminalite a ľavicovému aktivizmu, čo vyvolalo odpor zo strany miestnych a štátnych predstaviteľov.
FIFA predstavila oficiálnu loptu MS 2026. Pozrite sa ako vyzerá údajne najzábavnejšia verzia v histórii
Boston bude hostiť sedem zápasov budúcoročných majstrovstiev sveta, San Francisco a Seattle po šesť zápasov a Los Angeles osem. Spojené štáty budú spolu s Mexikom a Kanadou spoluhostiteľmi turnaja, pričom USA budú hostiť väčšinu zápasov v rozšírenom formáte s 48 tímami.
Trump sa začiatkom roka sám vymenoval za predsedu pracovnej skupiny Bieleho domu pre majstrovstvá sveta v roku 2026.