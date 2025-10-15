Trump to s presunom zápasov MS 2026 myslí vážne, šéf FIFA by to vraj preňho urobil

Americký prezident tiež naznačil, že podobný presun by mohol nastať aj pri iných podujatiach ako napríklad olympiáda v Los Angeles v roku 2028, ak by na to kalifornské mesto podľa neho nebolo pripravené.
Trump Mideast Wars Gaza
Americký prezident Donald Trump víta prezidenta FIFA Gianniho Infantina počas samitu na podporu ukončenia viac ako dvojročnej vojny medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy po dosiahnutí prelomovej dohody o prímerí, v pondelok 13. októbra 2025 v egyptskom Šarm aš-Šajchu. Foto: Evan Vucci, Pool via AP
Prezident USA Donald Trump v utorok uviedol, že šéf Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino by podporil presun zápasov majstrovstiev sveta vo futbale 2026 do iných amerických miest, ak by to z bezpečnostných dôvodov bolo potrebné. Trump tieto vyjadrenia poskytol deň po stretnutí s Infantinom v Egypte na samite o prímerí v Pásme Gazy.

„Ak niekto robí zlú prácu a ak cítim, že sú tam nebezpečné podmienky, zavolal by som Giannimu, vedúcemu FIFA, ktorý je fenomenálny chlap, a povedal by som, poďme to presunúť na iné miesto. A on by to urobil,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome, keď sa ho pýtali na možný presun zápasov z Bostonu, jedného z hostiteľských miest.

Trump tiež naznačil, že podobný presun by mohol nastať aj pri iných podujatiach ako napríklad olympiáda v Los Angeles v roku 2028, ak by na to kalifornské mesto podľa neho nebolo pripravené.

Administratíva republikána Trumpa tento rok nasadila Národnú gardu do miest spravovaných demokratmi, vrátane Bostonu, s cieľom čeliť kriminalite a ľavicovému aktivizmu, čo vyvolalo odpor zo strany miestnych a štátnych predstaviteľov.

Boston bude hostiť sedem zápasov budúcoročných majstrovstiev sveta, San Francisco a Seattle po šesť zápasov a Los Angeles osem. Spojené štáty budú spolu s Mexikom a Kanadou spoluhostiteľmi turnaja, pričom USA budú hostiť väčšinu zápasov v rozšírenom formáte s 48 tímami.

Trump sa začiatkom roka sám vymenoval za predsedu pracovnej skupiny Bieleho domu pre majstrovstvá sveta v roku 2026.

