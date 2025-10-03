Alibista Infantino? FIFA podľa neho nemôže riešiť geopolitické problémy ako Gaza

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) zdôraznil úlohu futbalu ako nástroja zjednocovania, napriek tlaku na suspendovanie Izraela.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Vladimir Putin, Gianni Infantino
Ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) odovzdáva medailu prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi. Moskva, 23. máj 2019. Foto: archívne, SITA/AP
Švajčiarsko Futbal Futbal z lokality Švajčiarsko

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino vo štvrtok vyhlásil, že futbal „nemôže riešiť geopolitické problémy“. Povedal to v súvislosti s narastajúcim tlakom na suspendovanie Izraela z dôvodu izraelsko-palestínskeho konfliktu.

Na stretnutí Rady FIFA Infantino zdôraznil význam podpory mieru a jednoty, najmä v kontexte prebiehajúcej situácie v Pásme Gazy. „Vo FIFA sme odhodlaní využiť silu futbalu na zjednocovanie ľudí v rozdelenom svete,“ povedal Infantino.

Izrael nespomenuli

Dodal tiež, že futbal môže a musí podporovať svoje hodnoty – zjednocujúce, vzdelávacie, kultúrne a humanitárne, a to po celom svete, hoci nemôže vyriešiť geopolitické konflikty.

Infantino sa neskôr stretol s predsedom Palestínskej futbalovej asociácie Jibrilom Rajoubom vo švajčiarskom Zürichu. Rajoub sa tiež stretol s prezidentkou Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryovou v Lausanne.

FIFA a Infantino v oficiálnych vyjadreniach nespomenuli Izrael ani jeho futbalovú federáciu, napriek rastúcim výzvam na vylúčenie izraelského tímu z medzinárodných súťaží počas kvalifikácie na MS 2026.

Rovnaký meter ako na Rusko

FIFA suspendovala Rusko v roku 2022 po ruskej invázii na Ukrajinu, hoci Rusko len štyri roky predtým hostilo majstrovstvá sveta.

Prezidentka Nórskej futbalovej federácie Lise Klavenessová minulý týždeň vyzvala na vylúčenie Izraela, pričom uviedla: „Ak je vonku Rusko, aj Izrael by mal byť.“ Izrael bude 11. novembra v Osle súperom Nórska v kvalifikačnom zápase o postup na MS 2026.

Viac k osobe: Gianni Infantino
Firmy a inštitúcie: FIFA Medzinárodná futbalová federácia
Okruhy tém: Izraelsko-palestínsky konflikt Pásmo Gazy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk