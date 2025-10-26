Trump spolupodpísal prímerie medzi Thajskom a Kambodžou, s krajinami uzavrel aj významné obchodné dohody

Americký prezident Donald Trump spolupodpísal prímerie medzi Thajskom a Kambodžou v Malajzii počas svojej prvej zastávky na ázijskej ceste.
Prímerie, ktoré nasleduje po krvavom hraničnom spore, podpísali thajský premiér Anutin Charnvirakul, kambodžský premiér Hun Manet, Trump a malajzijský premiér Anwar Ibrahim. Podľa vyhlásenia kambodžského ministerstva zahraničných vecí dohoda zabezpečí prepustenie 18 kambodžských vojnových zajatcov.
Neochvejný záväzok k mieru
Strety medzi Thajskom a Kambodžou vypukli v júli, pričom si vyžiadali viac ako 40 obetí na životoch a prinútili približne 300 000 ľudí opustiť svoje domovy. Hoci susedia v júli dohodli počiatočné prímerie, odvtedy si opakovane vyčítali jeho porušovanie. V spoločnom vyhlásení, ktoré bolo podpísané za prítomnosti Trumpa, Anutina a Hun Maneta, obaja premiéri zopakovali svoj pevný záväzok zdržať sa hrozby alebo použitia sily.
„Potvrdzujeme neochvejný záväzok k mieru a bezpečnosti medzi našimi dvoma krajinami,“ uvádza dohoda, ktorú obaja podpísali a pri ktorej si pevne podali ruky. Trump obom premiérom zablahoželal. „Toto je významný deň pre všetkých ľudí juhovýchodnej Ázie, keď podpisujeme historickú dohodu o ukončení vojenského konfliktu medzi Kambodžou a Thajskom,“ povedal.
Významná obchodná dohoda
Americký prezident tiež uviedol, že uzavrel významnú obchodnú dohodu s Kambodžou a veľmi dôležitú dohodu o kritických mineráloch s Thajskom. Analytici však upozorňujú, že konečná komplexná mierová zmluva medzi susedmi z juhovýchodnej Ázie stále chýba.
Malajzijský minister zahraničných vecí Mohamad Hasan, ktorý bol úzko zapojený do rokovaní v mene ASEAN. Uviedol, že posledná dohoda sa zameriava na zriadenie regionálnych pozorovateľov v konfliktných oblastiach.
„Chceme, aby už nedochádzalo k porušovaniu prímeria, pretože po 28. júli, hoci prímerie platilo, došlo k menším porušeniam,“ povedal Mohamad. „Obe krajiny musia stiahnuť ťažké zbrane z príslušných oblastí a zároveň musia vyvinúť úsilie na odstránenie mín, ktoré boli nasadené na hraniciach oboch krajín,“ dodal.