Thajský premiér odložil odchod na summit v Malajzii, dôvodom je úmrtie bývalej kráľovnej

Thajský premiér Anutin Charnvirakul odložil svoj odchod na summit lídrov ASEAN v Malajzii po smrti kráľovnej matky. Zároveň oznámil, že plánuje prísť na podpis mierovej dohody s Kambodžou, ktorého má byť svedkom aj americký prezident Donald Trump.
„V sobotu som zrušil svoju cestu do Malajzie. Čo sa týka mierovej dohody medzi Thajskom a Kambodžou za účasti premiéra Malajzie a prezidenta USA, požiadal som ich, aby ju presunuli na zajtrajšie ráno,“ povedal Anutin novinárom v televíznom vysielaní.
Bývalá thajská kráľovná Sirikit, matka súčasného kráľa Vajiralongkorna a manželka najdlhšie vládnuceho panovníka krajiny, zomrela v piatok večer vo veku 93 rokov, oznámil palác. „Je to veľká strata pre národ,“ vyhlásil Anutin pred naliehavým zasadnutím kabinetu.
Americký prezident Donald Trump sa má zúčastniť slávnostného podpisu mierovej dohody medzi Thajskom a Kambodžou na nadchádzajúcom summite juhovýchodných ázijských krajín, uviedol minulý týždeň minister zahraničných vecí hostiteľskej Malajzie.
Napätie medzi Thajskom a Kambodžou vyvrcholilo v júli najkrvavejšími vojenskými stretmi za desaťročia, pri ktorých zahynulo viac ako 40 ľudí a približne 300 000 bolo nútených opustiť svoje domovy. Obe strany sa dohodli na prímerí, ktoré bolo čiastočne sprostredkované Trumpom, no odvtedy si opakovane vyčítajú porušovanie dohody.
Kráľovská rodina je v Thajsku uctievaná, mnohí ju považujú za polobožské postavy a je im venovaná rozsiahla mediálna pozornosť, pričom ich portréty zdobia verejné priestory aj súkromné domovy po celej krajine.