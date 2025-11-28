Trump sľubuje rázny krok: Zastavovanie drog z Venezuely „po súši“ sa má začať čoskoro

Caracas však tvrdí, že v skutočnosti ide o plán na zvrhnutie ľavicového prezidenta Nicolása Madura.
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že úsilie o zastavenie pašovania drog z Venezuely „po súši“ sa začne „veľmi skoro“, čím sa ďalej stupňuje napätie s Caracasom, ktorý tvrdí, že cieľom protidrogovej kampane je zmena režimu.

Trump nasadil do regiónu množstvo amerických vojakov vrátane skupiny lietadlových lodí s deklarovaným poslaním bojovať proti nadnárodnej kriminalite a obchodovaniu s drogami.

Caracas však tvrdí, že v skutočnosti ide o plán na zvrhnutie ľavicového prezidenta Nicolása Madura, ktorého Spojené štáty považujú za nelegitímneho lídra a drogového baróna, čo je obvinenie, ktoré Maduro popiera.

„Takmer sme to zastavili. Po mori je to hotové asi na 85 percent,“ povedal Trump počas videohovoru s americkými vojakmi na Deň vďakyvzdania zo svojho sídla Mar-a-Lago na Floride.

„A začneme ich zastavovať aj po súši. Pozemná cesta je jednoduchšia, ale to sa začne veľmi skoro,“ povedal.

V rámci operácie americká armáda zatiaľ oznámila iba útoky na údajných obchodníkov s drogami v medzinárodných vodách, pričom podľa zverejnených údajov agentúry AFP zabila najmenej 83 ľudí.

