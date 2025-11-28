Trump sľubuje rázny krok: Zastavovanie drog z Venezuely „po súši“ sa má začať čoskoro

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že úsilie o zastavenie pašovania drog z Venezuely „po súši“ sa začne „veľmi skoro“, čím sa ďalej stupňuje napätie s Caracasom, ktorý tvrdí, že cieľom protidrogovej kampane je zmena režimu.
Trump nasadil do regiónu množstvo amerických vojakov vrátane skupiny lietadlových lodí s deklarovaným poslaním bojovať proti nadnárodnej kriminalite a obchodovaniu s drogami.
Trump nepustí do USA nových migrantov z tretieho sveta, pohrozil aj zvrátením „miliónov“ povolení na pobyt
Caracas však tvrdí, že v skutočnosti ide o plán na zvrhnutie ľavicového prezidenta Nicolása Madura, ktorého Spojené štáty považujú za nelegitímneho lídra a drogového baróna, čo je obvinenie, ktoré Maduro popiera.
„Takmer sme to zastavili. Po mori je to hotové asi na 85 percent,“ povedal Trump počas videohovoru s americkými vojakmi na Deň vďakyvzdania zo svojho sídla Mar-a-Lago na Floride.
Trump povedal, že vláda venezuelského vodcu Nicolása Madura sa blíži ku koncu
„A začneme ich zastavovať aj po súši. Pozemná cesta je jednoduchšia, ale to sa začne veľmi skoro,“ povedal.
V rámci operácie americká armáda zatiaľ oznámila iba útoky na údajných obchodníkov s drogami v medzinárodných vodách, pričom podľa zverejnených údajov agentúry AFP zabila najmenej 83 ľudí.