Trump povedal, že vláda venezuelského vodcu Nicolása Madura sa blíži ku koncu

Americký prezident Donald Trump vyslal zmiešané signály o možnej intervencii USA vo Venezuele, keď bagatelizoval obavy z blížiacej sa vojny proti tejto juhoamerickej krajine. Zároveň však povedal, že vláda venezuelského vodcu Nicolása Madura sa blíži ku koncu.
Trumpove vyjadrenia zazneli v rozhovore pre televíznu stanicu CBS News. Jeho slová prichádzajú v čase, keď USA zhromažďujú vojenské jednotky v Karibiku a uskutočnili viacero útokov na lode podozrivé z pašovania drog, pri ktorých zahynuli desiatky ľudí.
„Pochybujem o tom. Nemyslím si,“ odpovedal Trump na otázku, či USA plánujú vojnu proti Venezuele. Na otázku, či sú Madurove dni pri moci spočítané, však odpovedal: „Povedal by som, že áno. Myslím si, že áno.“
Venezuelský vodca odkázal USA: Žiadnu šialenú vojnu, prosím!
Maduro, ktorý v USA čelí obvineniam z obchodovania s drogami, tvrdí, že Američania používajú boj proti pašovaniu drog len ako zámienku, aby ho zvrhli a získali kontrolu nad venezuelskou ropou.
V ostatných týždňoch americké sily uskutočnili viac ako 15 útokov na lode v Karibiku a Tichom oceáne, pri ktorých zahynulo najmenej 65 ľudí. Najnovší útok sa odohral v sobotu. Washington zatiaľ nezverejnil žiadne dôkazy, že terče týchto operácií skutočne pašovali drogy alebo predstavovali hrozbu pre USA.