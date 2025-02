Trump pripustil, že vojna na Ukrajine sa skončí buď „pomerne skoro“ alebo vôbec

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že proces mierových rokovaní s cieľom ukončiť ruskú vojnu proti Ukrajine rýchlo napreduje. Ako referuje web Ukrajinská pravda, šéf Bieleho domu to povedal počas spoločnej tlačovej konferencie s britským premiérom Keirom Starmerom.

„Mal som vzájomné telefonáty s prezidentom Putinom – možno by som dodal, že boli veľmi úspešné – a s prezidentom Zelenským. A môj tím tiež pri mnohých príležitostiach hovoril s generálnym tajomníkom NATO a veľmi tvrdo pracujeme na tom, aby sa vojna skončila. Myslím si, že sme urobili veľký pokrok a myslím si, že to ide veľmi rýchlo… Buď to bude pomerne skoro, alebo to nebude vôbec,“ povedal Trump.

Trump podotkol, že sa pracuje na „ukončení tejto vojny“. Dodal, že ďalším krokom k mierovému riešeniu na Ukrajine by malo byť prímerie, ktoré je podľa neho možné dosiahnuť rýchlo.