Trump prijal nomináciu Republikánskej strany do prezidentských volieb, vo svojom prejave prehovoril aj o atentáte

Bývalý americký prezident Donald Trump prijal vo štvrtok na zjazde Republikánskej strany v Milwaukee nomináciu do tohtoročných prezidentských volieb v Spojených štátoch. Udialo sa tak iba päť dní po pokuse o atentát naňho v Butleri v Pensylvánii.

Už 78-ročný exprezident, známy predovšetkým svojou bombastickou a agresívnou rétorikou, začal svoju ďakovnú reč jemnejším a hlboko osobným odkazom. Trump opísal, ako stál na pódiu v Butleri, keď pocítil, že mu niečo udrelo do ucha. Priložil ruku k hlave a hneď videl, že je celá od krvi.

„Keby som v tom poslednom momente nepohol hlavou, guľka atentátnika by dokonale zasiahla svoj cieľ. A ja by som tu dnes večer nebol. Neboli by sme spolu,“ vyhlásil Trump, ktorého prejav trval 93 minút.

Republikánsky líder po pokuse o atentát vycítil politickú príležitosť a snaží sa z neho pred voľbami vyťažiť maximum. Tvrdí, že chce zjednotiť Spojené štáty.

„Kandidujem na prezidenta celej Ameriky, nie polovice Ameriky, pretože vyhrať polovicu Ameriky nie je žiadne víťazstvo,“ vyhlásil Trump.