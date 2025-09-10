Trump prežíva najziskovejší rok, jeho majetok stúpol o niekoľko miliárd dolárov

Od začiatku roka 2025 sa americký prezident Donald Trump výrazne obohatil, pričom väčšinu zisku mu priniesli kryptomeny. Informuje o tom americký magazín Forbes.
Rok 2025 označil Forbes za najziskovejší rok Trumpovho života. Šéf Bieleho domu počas neho zarobil najviac na memecoinoch (710 miliónov dolárov), likvidných aktívach (660 miliónov dolárov), obchode s licenciami (410 miliónov dolárov), víťazstvách v súdnych procesoch (470 miliónov dolárov), tokenoch World Liberty Financial (340 miliónov dolárov) a biznise so stablecoinmi (240 miliónov dolárov).
Oslabil dohľad nad kryptomenami
Od začiatku jeho druhého funkčného obdobia sa jeho majetok zvýšil zo 4,3 miliardy dolárov na 7,3 miliardy dolárov.
Po tom, ako Trump oslabil regulačný dohľad nad kryptomenami a podporil legislatívne zmeny na ich rozvoj, zabezpečil si týmto aj osobný profit.
Jeho memecoiny boli spočiatku blokované na tri mesiace, no teraz sa odomykajú denne, čo mu prináša desiatky miliónov dolárov týždenne.
Obchod so synmi
Projekt World Liberty Financial, ktorý Trump spustil so svojimi tromi synmi v septembri 2024, pokračuje v predaji tokenov aj pochybným kupcom a už zarobil približne 1,4 miliardy dolárov, z čoho približne 75 % pripadá Trumpovcom.
Podľa spomenutého magazínu Trump v tomto roku splatil dlh vo výške 114 miliónov dolárov za mrakodrap na Wall Street 40, uzavrel pôžičky v hodnote približne 15 miliónov dolárov a investoval do komunálnych a korporátnych dlhopisov.
V rebríčku najbohatších ľudí v USA, ktorý vydáva Forbes, mu momentálne patrí 201. priečka v 400-člennom menoslove.