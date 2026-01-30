Trump: Pre Veľku Britániu je veľmi nebezpečné robiť obchody s Čínou

Britský premiér sa vo štvrtok stretol s čínskym prezidentom a podpísal niekoľko dohôd o spolupráci.
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že pre Veľku Britániu je „veľmi nebezpečné“ robiť obchody s Čínou. Vyjadril sa tak v čase, keď britský premiér Keir Starmer navštívil Peking na rokovania s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun v piatok na otázky o Trumpových komentároch povedal, že „Čína je ochotná posilňovať vzájomne prospešnú spoluprácu so všetkými krajinami“.

Starmer je prvým britským premiérom, ktorý Čínu navštívil od roku 2018. V ostatnom období sa pritom viacerí západní lídri usilujú o zlepšenie vzťahov s Pekingom. Mnohí to vnímajú ako odklon od Spojených štátov, ktoré sú čoraz nepredvídateľnejšie.

Starmer sa vo štvrtok stretol s čínskym prezidentom a podpísal niekoľko dohôd o spolupráci. Napríklad britská farmaceutická spoločnosť AstraZeneca oznámila, že do roku 2030 investuje v Číne 15 miliárd dolárov (približne 12,6 miliardy eur) do rozšírenia výroby liekov a výskumu.

Kanadský premiér Mark Carney tento mesiac navštívil Čínu, kde s čínskymi predstaviteľmi uzavrel predbežnú obchodnú dohodu. Peking zároveň umožní kanadským občanom bezvízový vstup do krajiny. V reakcii na to Trump minulý tyždeň pohrozil Kanade, že uvalí na všetok kanadský tovar stopercentné clo, ak Ottawa podpíše obchodnú dohodu s Pekingom. Kanadský premiér neskôr túto hrozbu odmietol s tým, že ide o vyjednávaciu taktiku.

„Pre Kanadu je obchodovanie s Čínou ešte nebezpečnejšie. Nedarí sa im a Čína nie je riešením,“ povedal vo štvrtok Trump po poznámkach na adresu Británie.

