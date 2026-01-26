Čínsko- kanadská obchodná dohoda nie je namierená proti žiadnym tretím stranám, povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí

Vyjadril sa tak v reakcii na hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že uvalí na všetok kanadský tovar stopercentné clo, ak Ottawa podpíše obchodnú dohodu s Pekingom. 
Čína vyhlásila, že predbežná obchodná dohoda s Kanadou „nie je namierená proti žiadnym tretím stranám“.

„Čína a Kanada založili nový typ strategického partnerstva, ktoré nie je namierené proti žiadnej tretej strane,“ uviedol v pondelok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun. Dodal, že obchodná dohoda nie je namierená proti Washingtonu.

Vyjadril sa tak v reakcii na hrozbu amerického prezidentaDonalda Trumpa, že uvalí na všetok kanadský tovar stopercentné clo, ak Ottawa podpíše obchodnú dohodu s Pekingom.

„Čína Kanadu úplne pohltí, zničí jej podniky, sociálnu infraštruktúru aj spôsob života,“ napísal v sobotu Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Podľa šéfa Bieleho domu by dohoda umožnila Číne „zaplaviť“ americký trh svojím tovarom.

Kanadský premiérMark Carney v nedeľu podľa webu Euro News vyhlásil, že jeho krajina nemá v úmysle uzavrieť dohodu o voľnom obchode s Čínou. Dohoda s Pekingom sa týka len zníženia ciel v niekoľkých odvetviach, konštatoval Carney.

Ak Kanada a Čína podpíšu dohodu Peking od 1. marca zníži clá na kanadské produkty z repky olejnej na približne 15 percent zo súčasných 84 percent. Peking zároveň umožní kanadským občanom bezvízový vstup do krajiny. Kanada súhlasila s dovozom 49-tisíc čínskych elektromobilov s preferenčným clom 6,1 percenta.

