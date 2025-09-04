Trump ponúkol poľskému prezidentovi, že do krajiny vyšle ďalších vojakov

V Poľsku sa podľa amerických médií momentálne nachádza približne osemtisíc vojakov z USA, ktorí posilňujú východné krídlo NATO.
Americký prezident Donald Trump si podáva ruku s poľským prezidentom Karolom Nawrockým v Oválnej pracovni. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump počas stretnutia v Bielom dome so svojím poľským náprotivkom Karolom Nawrockým ponúkol, že vyšle do Poľska ďalších vojakov.

„Ak budú chcieť, pošleme ich tam viac. Stojíme pri Poľsku a pomôžeme mu brániť sa,“ povedal v stredu v Oválnej pracovni Trump. V Poľsku sa podľa amerických médií momentálne nachádza približne osemtisíc vojakov z USA, ktorí posilňujú východné krídlo NATO.

Nawrocki ocenil prítomnosť amerických jednotiek a vyhlásil, že je to „prvýkrát v histórii“, keď Poľsko s radosťou hostí zahraničné jednotky. Varšava plánuje ďalej zvyšovať svoje vojenské výdavky, aby splnila požiadavky Trumpa na obranné výdavky štátov NATO, zdôraznil poľský líder. Poľsko je lídrom aliancie, pokiaľ ide o podiel vojenských výdavkov v pomere k hrubému domácemu produktu.

Počas príchodu Nawrockého preleteli nad Bielym domom stíhačky F-16 a F-35. Podľa amerického prezidenta to bola „veľká pocta“ poľskému pilotovi F-16, ktorý minulý týždeň zahynul pri príprave na leteckú šou.

