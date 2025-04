Trump označil ruský útok na Sumy za strašnú vec

Prezident Spojených štátov Donald Trump označil nedeľňajší ruský útok na ukrajinské mesto Sumy, pri ktorom zahynulo najmenej 34 ľudí, za „strašnú vec“. „Myslím si, že to bolo strašné. Povedali mi, že urobili chybu. Ale myslím si, že je to strašná vec. Myslím si, že celá vojna je strašná vec,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského lietadla Air Force One. Na otázku, čo má na mysli pod slovom „chyba“, Trump odpovedal, že „urobili chybu… opýtajte sa ich“, bez toho, aby upresnil, koho alebo čo tým myslel.

Ani americký líder, ani Biely dom neoznačili Moskvu za páchateľa útoku. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio však predtým vyjadril sústrasť „obetiam dnešného strašného ruského raketového útoku na Sumy“.

Útok na Sumy sa odohral dva dni po tom, ako do Ruska pricestoval splnomocnenec prezidenta USA Steve Witkoff, kde sa stretol s ruským vodcom Vladimirom Putinom v snahe presadiť Trumpovo úsilie na ukončenie vojny. Ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyzval amerického prezidenta, aby navštívil jeho krajinu s cieľom lepšie pochopiť skazu spôsobenú ruskou inváziou.