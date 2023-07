Trump opäť neuspel, súd odmietol jeho žalobu na CNN za ohováranie

Federálny sudca na Floride zamietol žalobu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na spravodajskú sieť CNN za ohováranie. Toho sa podľa exprezidenta dopustila použitím výrazu „veľká lož“, ktorý má nacistické konotácie, a údajným prirovnaním ho k nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi. CNN o tom informuje na svojej webstránke. Sudca Raag Singhal povedal, že použitie frázy alebo podobných vyhlásení sú názory, ktoré nespĺňajú štandard pre ohováranie.

„Použitie frázy veľká lož zo strany CNN v súvislosti s Trumpovými volebnými výzvami nevedie k hodnovernému záveru, že Trump obhajuje prenasledovanie a genocídu Židov alebo akejkoľvek inej skupiny ľudí. Žiadny rozumný divák by nemohol (alebo by nemal) hodnoverne uviesť tento odkaz,“ napísal vo svojom rozhodnutí. Ako dodal, „byť podobný Hitlerovi nie je overiteľné vyhlásenie o skutočnosti, ktoré by podporovalo tvrdenie o ohováraní“.

S rozhodnutím súdu nakoniec súhlasili

„Súd považuje nacistické odkazy v politickom diskurze (ktoroukoľvek ‚stranou‘) za ohavné a odporné,“ napísal tiež Singhal s tým, že „zlá rétorika však nie je ohováranie, keď neobsahuje nepravdivé fakty“.

Hovorca Trumpovej kampane Steven Cheung vo vyhlásení v sobotu povedal, že súhlasia „so zisteniami vysoko rešpektovaného sudcu, že vyjadrenia CNN o prezidentovi Trumpovi sú odporné“.

CNN rozhodnutie súdu nekomentovala.

Jedna z mnohých žalôb

Trump obvinil CNN z „odrádzajúcej kampane vo forme urážky na cti a ohovárania“ a z vytvorenia „falošnej a poburujúcej asociácie“ medzi ním a Hitlerom. Požadoval odškodné 475 miliónov dolárov. Žaloba je jedna z mnohých, ktoré exprezident podal na médiá, vrátane denníkov The New York Times a Washington Post, namietajúc proti spravodajstvu počas jeho pôsobenia v prezidentskom úrade a po prezidentských voľbách v roku 2020, v ktorých ho porazil Joe Biden.