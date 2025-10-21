Ruského vodcu Vladimira Putina varoval plukovník ruskej zahraničnej spravodajskej služby Andrej Bezrukov pred udajným „plánovaným britským atentátom“, ak by pricestoval do Maďarska na stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Bezrukov, ktorý je bývalým agentom SVR a pracoval v utajení v USA povedal Putinovi: „Nechoďte do Budapešti.“ Informoval o tom web Daily Express.
Termín schôdzky Trump-Putin v Budapešti ešte nie je jasný, hovorí Kremeľ
Uviedol, že plánované stretnutie s Trumpom by sa malo urýchlene presunúť do Dubaja, aby sa predišlo tomu, čo označil za „absolútne zákernú operáciu“ zo strany Britov. Podľa jeho slov si vládnuca elita v Londýne „uvedomuje, že Británia môže čoskoro prestať existovať“.„Pre nich je úder proti nám riešením,“ konštatoval Bezrukov, pričom pre svoje tvrdenia nepredložil žiadne dôkazy.
Bezrukova totožnosť bola odhalená v roku 2010 po tom, čo FBI zadržala ruskú špiónku Annu Čapmanovú, ktorá bola v tom čase britskou občiankou. Oboch v tomto roku spolu s ďalšími ôsmimi agentmi vymenili v rámci výmeny špiónov medzi Ruskom a USA. Bývalý agent v súčasnosti pôsobí ako profesor na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov a zároveň je poradcom ropnej spoločnosti Rosnefť.