Podľa bývalého agenta Andreja Bezrukova, ktorý v súčasnosti pôsobí ako profesor na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov, atentát chystajú Briti.
Ruský vodca Vladimir Putin. Foto: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Ruského vodcu Vladimira Putina varoval plukovník ruskej zahraničnej spravodajskej služby Andrej Bezrukov pred udajným „plánovaným britským atentátom“, ak by pricestoval do Maďarska na stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Bezrukov, ktorý je bývalým agentom SVR a pracoval v utajení v USA povedal Putinovi: „Nechoďte do Budapešti.“ Informoval o tom web Daily Express.

Uviedol, že plánované stretnutie s Trumpom by sa malo urýchlene presunúť do Dubaja, aby sa predišlo tomu, čo označil za „absolútne zákernú operáciu“ zo strany Britov. Podľa jeho slov si vládnuca elita v Londýne „uvedomuje, že Británia môže čoskoro prestať existovať“.„Pre nich je úder proti nám riešením,“ konštatoval Bezrukov, pričom pre svoje tvrdenia nepredložil žiadne dôkazy.

Bezrukova totožnosť bola odhalená v roku 2010 po tom, čo FBI zadržala ruskú špiónku Annu Čapmanovú, ktorá bola v tom čase britskou občiankou. Oboch v tomto roku spolu s ďalšími ôsmimi agentmi vymenili v rámci výmeny špiónov medzi Ruskom a USA. Bývalý agent v súčasnosti pôsobí ako profesor na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov a zároveň je poradcom ropnej spoločnosti Rosnefť.

