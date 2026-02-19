Trump nariadil podporiť domácu výrobu glyfosátu, ktorý údajne spôsobuje rakovinu

Americký prezidentDonald Trump v stredu vydal výkonné nariadenie zamerané na podporu domácej výroby glyfosátu. Tvrdí, že herbicíd, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označuje za pravdepodobný karcinogén, je nevyhnutný pre potravinovú bezpečnosť USA.
Podľa Bieleho domu sa herbicídy na báze glyfosátu široko používajú v americkom poľnohospodárstve, no v krajine existuje len jeden domáci výrobca, čo si vyžaduje ich dovoz. Nariadenie ukladá americkému ministrovi poľnohospodárstva prijať opatrenia na podporu výroby glyfosátu a fosforu, chemickej zložky potrebnej na jeho výrobu, ktorá má zároveň aj vojenské využitie.
Americká Agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) nepovažuje glyfosát za karcinogén, hoci Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) pri WHO ho klasifikuje ako „pravdepodobný karcinogén“.
Nemecký agrochemický koncern Bayer v utorok oznámil, že jeho dcérska spoločnosť Monsanto navrhla hromadné urovnanie sporov až vo výške 7,25 miliardy dolárov v prípadoch, v ktorých žalobcovia tvrdia, že jej herbicíd s obsahom glyfosátu Roundup spôsobuje rakovinu krvi.