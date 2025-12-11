WHO opäť potvrdila, že neexistuje súvislosť medzi očkovaním a autizmom. Reaguje tak aj na americké pochybnosti

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok zverejnila novú analýzu, ktorá opätovne potvrdzuje, že medzi očkovaním a autizmom neexistuje žiadna príčinná súvislosť. WHO tak reagovala na tvrdenia šíriace sa v USA, ktoré spochybňujú dlhodobý vedecký konsenzus.
Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) minulý mesiac upravilo formulácie na svojom webe spôsobom, ktorý oslabil jeho predchádzajúce jednoznačné stanovisko, že vakcíny autizmus nespôsobujú.
Konšpirátor Robert F. Kennedy Jr. mieri za postom ministra zdravotníctva USA
Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že autizmus „nie je vedľajším účinkom vakcín“. Analýza Globálneho poradného výboru pre bezpečnosť vakcín podľa neho na základe dostupných dôkazov nenašla žiadnu súvislosť medzi vakcínami a autizmom, vrátane vakcín obsahujúcich hliníkové adjuvanty či tiomersal.
Výbor preskúmal 31 štúdií z viacerých krajín za obdobie 15 rokov. Ide už o štvrté rozsiahle hodnotenie po rokoch 2002, 2004 a 2012, pričom všetky dospeli k rovnakému záveru: vakcíny autizmus nespôsobujú.
WHO pripomenula, že vakcíny môžu mať vedľajšie účinky, ktoré organizácia monitoruje, avšak autizmus medzi ne nepatrí.