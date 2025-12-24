Nové dokumenty o Epsteinovi obsahujú viaceré zmienky o Trumpovi

Nová séria dokumentov týkajúcich sa vyšetrovania Jeffreyho Epsteina, zverejnená v utorok, obsahuje množstvo odkazov na prezidenta Donalda Trumpa, vrátane záznamov o jeho letoch na súkromnom lietadle vtedajšieho priateľa. Ministerstvo spravodlivosti USA však niektoré tvrdenia označilo za „nepravdivé a senzáciechtivé“.
Silno cenzurovaná prvá časť dokumentov
Epstein, bohatý americký finančník, zomrel v roku 2019 vo väzení, kde čakal na súd za obvinenia zo sexuálneho obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho zneužívania.
Trump kritizuje zverejnenie spisov o Epsteinovi. Môžu poškodiť reputácie ľudí, ktorí sa s ním „nevinne stretli“
Prvá časť dokumentov, zverejnená minulý piatok, bola silne cenzurovaná a vyvolala kritiku, že ministerstvo zámerne vynecháva zmienky o Trumpovi. Nové dokumenty však zdôrazňujú jeho blízke väzby na Epsteina, ktorý už bol v čase vyšetrovania odsúdeným sexuálnym delikventom.
Ministerstvo spravodlivosti vydalo vyhlásenie na obranu 79-ročného republikána, ktorý nie je obvinený zo žiadneho protiprávneho konania. Súčasný americký prezident dlhodobo bojoval proti zverejneniu týchto dokumentov, no vnútorný odpor v jeho strane ho prinútil podpísať zákon o ich odtajnení.
Lety Trumpa na súkromnom lietadle Epsteina
Dokumenty obsahujú napríklad poznámku z januára 2020 od federálnych prokurátorov z New Yorku, ktorí vyšetrovali Epsteinovu spolupracovníčku Ghislaine Maxwellovú, kde sa uvádza, že Trump absolvoval osem letov na súkromnom lietadle Epsteina v rokoch 1993 až 1996. Jeden z letov mal len troch pasažierov: Epsteina, Trumpa a neznámu 20-ročnú ženu.
Ministerstvo spravodlivosti však rýchlo spochybnilo jednu zmienku o Trumpovi. Ručne písaný list zverejnený v utorkovej sérii údajne napísal Epstein počas pobytu vo väzení Larrymu Nassarovi, bývalému americkému lekárovi, ktorý bol uväznený za rozsiahle zneužívanie športovkýň.
Epstein sa v údajnom liste Nassarovi sťažuje, že oni sú uväznení, zatiaľ čo „prezident zdieľa našu lásku k mladým, zrelým dievčatám. Keď okolo prechádzala mladá kráska, miloval ‚chytať a chytať’“.
Kritici Trumpa tvrdia, že vláda spomaľuje zverejňovanie kompromitujúcich materiálov. V dokumentoch sa spomína aj desať neidentifikovaných „spolupáchateľov“ Epsteina, čo vyvolalo výzvy na ďalšie vyšetrovanie zo strany demokratického senátora Chucka Schumera. Maxwellová zostáva jedinou osobou odsúdenou v súvislosti s Epsteinovými zločinmi.