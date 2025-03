Trump možno bude tento týždeň hovoriť s Putinom

Prezident Spojených štátov Donald Trump v povedal, že tento týždeň pravdepodobne bude hovoriť s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Jeho vyjadrenie prišlo po tom, ako Ukrajina akceptovala americký návrh na prímerie a na rokovania s Ruskom o ukončení vojny

Trump tiež naznačil, že ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pozve opäť do Washingtonu napriek verejnej roztržke oboch lídrov z 28. februára. Na otázku v súvislosti s možnosťou úplného prímeria na Ukrajine Trump odpovedal: „Dúfam, že to bude v priebehu nasledujúcich dní, rád by som to videl.“ „Viem, že zajtra nás čaká veľké stretnutie s Ruskom a dúfam, že z neho vzíde niekoľko skvelých rozhovorov,“ dodal šéf Bieleho domu.

Trumpove vyjadrenia prišli po tom, ako americkí a ukrajinskí predstavitelia ukončili dlhé rokovania v Saudskej Arábii, na ktorých Washington súhlasil s ukončením pozastavenie zdieľania spravodajských informácií a s obnovením vojenskej pomoci Kyjevu.