ONLINE: Rokovania v Saudskej Arábii. Ukrajinci predstavia USA plán na čiastočné prímerie

Ukrajina v utorok predstaví Spojeným štátom plán na čiastočné prímerie s Ruskom, dúfajúc, že obnoví podporu od svojho kľúčového podporovateľa, ktorý pod vedením prezidenta Donalda Trumpa požaduje ústupky na ukončenie trojročnej vojny.

Rokovania v Saudskej Arábii prichádzajú v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky proti Ukrajine a Kyjev odpovedal posilnením jednotiek v ruskej Kurskej oblasti a útokom bezpilotných lietadiel v noci na utorok.

Kajúcny list Trumpovi

Schôdzka sa koná dva týždne po kontroverznom stretnutí v Bielom dome, keď Trump pokarhal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za údajnú nevďačnosť. Od Trumpovho pokarhania Zelenského Washington pozastavil vojenskú pomoc Ukrajine, ako aj zdieľanie spravodajských informácií a prístup k satelitným snímkam v snahe prinútiť ju sadnúť si k rokovaciemu stolu.

Zelenskyj, ktorý napísal kajúcny list Trumpovi, odletel do prístavného mesta Džidda, aby sa stretol so saudskoarabskými vládcami, ale rokovania s Američanmi prenechal trom najvyšším poradcom. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa pripojí k Trumpovmu poradcovi pre národnú bezpečnosť Mikeovi Waltzovi, uviedol, že pozastavenie pomoci je „niečo, čo dúfam, že môžeme vyriešiť“ na utorkových rokovaniach.

Budú Američania spokojní?

Rubio signalizoval, že Trumpova administratíva by bola pravdepodobne spokojná s takýmto návrhom. „Nepovedal by som, že to samo o sebe stačí, ale je to druh ústupku, ktorý by ste potrebovali vidieť, aby sa konflikt skončil,“ povedal novinárom. „Nebudete mať prímerie a koniec tejto vojny, pokiaľ obe strany neurobia ústupky.“