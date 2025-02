Trump je na smiech. Keby bol vtedy prezidentom, Ježiša by neukrižovali - FOTO

Ukrajinci sa v posledných troch rokoch vojny často uchyľovali k čiernemu humoru, aby ich prekonali ťažké časy. Najnovšie si mnohí vzali na mušku amerického prezidenta Donalda Trumpa po tom, ako urazil Volodymyra Zelenského a obvinil Kyjev z toho, že môže za vypuknutie vojny.

Trump označil Zelenského za „diktátora“ a vyhlásil, že vinníkom vojny, ktorú rozpútal ruský prezident Vladimir Putin vo februári 2022, je Ukrajina. Mnohí Ukrajinci reagovali svojsky – trollovaním šéfa Bieleho domu, ktorému Zelenskyj poslal odkaz, že podľahol „ruským dezinformáciám“.

Trump v ruskej baranici

Na sociálnych sieťach sa napríklad objavil parodujúci novinový titulok „Trump hovorí, že pápež si zápal pľúc spôsobil sám“ v narážke na pontifika hospitalizovaného so zápalom pľúc.

Ďalší nápaditý Ukrajinec zverejnil na sociálnych sieťach kresbu, na ktorej sa Trump rozpráva s ukrižovaným Ježišom Kristom. „To by sa nestalo, keby som bol prezidentom!“ znie poznámka pod obrázkom, ktorá je zjavnou narážkou na Trumpove vyhlásenia, že vojna na Ukrajine by nezačala, ak by bol v roku 2022 v Bielom dome.

Príspevkov na sieťach trollujúcich Trumpa je však nekončiaci kopec – od Trumpa podávajúceho Putinovi ukrajinskú vlajku až po amerického prezidenta s ruskou baranicou na hlave.