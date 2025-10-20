Trump hrozí vyslaním armády do San Francisca

Americký prezident Donald Trump v nedeľu v rozhovore pre Fox News vyhlásil, že plánuje vyslať vojenské jednotky do San Francisca, čím chce rozšíriť nasadenie americkej armády do miest ovládaných demokratmi. Už predtým poslal Národnú gardu do Los Angeles, Washingtonu a Memphisu, často proti vôli miestnych lídrov, pričom súdy zastavili nasadenie v Chicagu a Portlande.
„Ďalšie mesto, kam pôjdeme, bude San Francisco. Rozdiel je v tom, že si myslím, že nás tam chcú. San Francisco bolo skutočne jedným z najväčších miest sveta. A potom pred 15 rokmi sa to pokazilo. Pôjdeme do San Francisca a urobíme ho opäť skvelým,“ vyhlásil Trump.
Trump pocíti následky svojich rozhodnutí. Červeným čiapočkám nevkus neprekáža - VIDEO
Prezident opakovane preháňa rozsah kriminality a nepokojov v amerických mestách, aby ospravedlnil nasadenie vojenských síl, ktoré miestni demokratickí lídri väčšinou odmietajú. Koncom minulého mesiaca navrhol, aby sa americké mestá využívali ako „tréningové priestory“ pre americké vojenské sily.
Prvé nasadenie do Los Angeles v júni nasledovalo po občasných nepokojných protestoch voči rozsiahlym imigračným raziám, ktoré kritici označili za cielené na základe rasy alebo jazyka. Toto nasadenie ostro kritizoval guvernér Kalifornie Gavin Newsom, ktorý často nesúhlasí s republikánskym miliardárom a očakáva sa, že bude kandidovať na prezidenta v roku 2027.
MEGA namiesto MAGA? Macronov jadrový dáždnik, ktorý by mohol spraviť Európu skvelou - KOMENTÁR
San Francisco má v republikánskom svetonázore špeciálne miesto. Mesto, ktoré má dobre zdokumentované problémy s bezdomovectvom a závislosťou od drog, je často prezentované pravicovými televíznymi kanálmi ako príklad úpadku amerických mestských centier pod kontrolou Demokratickej strany.