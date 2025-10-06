Bývalý šéf NATO odhalil šokujúce informácie. Trump chcel údajne „vyhodiť“ z aliancie niekoľko krajín

Bývalý generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO)Jens Stoltenberg vo svojej pripravovanej knihe odhaľuje šokujúce informácie o spolupráci s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Ako referuje web Newsweek, podľa Stoltenberga Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v rokoch 2017 až 2021 považoval za problém nízku aktivitu členských štátov, najmä v Európe, ktoré nedodržiavali povinnosť vynakladať na obranu dve percentá HDP.
Možnosť vylúčenia niektorých krajín z NATO
Trump údajne diskutoval so Stoltenbergom o možnosti vylúčenia niektorých krajín z NATO, medzi ktorými boli Dánsko, Holandsko, Nemecko a dokonca aj Nórsko, rodná krajina Stoltenberga. Dôvodom boli práve nedostatočné výdavky na obranu.
Merkelová ohuruje: Obvinila Poľsko a pobaltské štáty, že „spustili“ vojnu na Ukrajine
V prípade vylúčenia týchto štátov navrhoval Trump tzv. švédsky model – voľnejšiu spoluprácu so Švédskom, ktoré v tom čase ešte nebolo členom NATO. Vylúčené krajiny by stratili ochranu aliancie, no mohli by s ňou naďalej spolupracovať.
Trump kritizoval aj Macrona
Trump kritizoval aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za nízke príspevky a počas svojej poslednej prezidentskej kampane otvorene vyhlásil, že v prípade vojenského konfliktu by európskym spojencom nepomohol.
Skončí Von der Leyenová na čele Európskej komisie? Jej koalícia je na pokraji rozpadu
Stoltenberg v knihe spomína aj na Trumpových spolupracovníkov, ktorí sa mu mali ospravedlňovať za prezidentovo správanie a dávať mu rady, ako s ním pracovať, aby ho neurazili.