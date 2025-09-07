Scott Bessent priblížil návod, ako by mohla ruská ekonomika úplne skolabovať

Washington je pripravený zvýšiť tlak na Rusko, uviedol to americký minister financií Scott Bessent, podľa ktorého však na skutočné donútenie Moskvy k rokovaciemu stolu je potrebná aj akcia Európy.
Vyhlásenia prišli po tom, čo Rusko počas noci zaútočilo na Ukrajinu najväčšou vlnou dronov a rakiet doteraz, napriek snahám prezidenta Donalda Trumpa zastaviť boje. Bessent uviedol, že Trump a jeho viceprezident JD Vance mali v piatok „veľmi produktívny hovor“ s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, s ktorou sa tiež rozprával.
Rusko podniklo najväčší letecký útok od začiatku vojny, vypálilo stovky dronov a rakiet
„Hovoríme o tom, čo môžu EÚ a USA urobiť spoločne. A sme pripravení zvýšiť tlak na Rusko. Ale potrebujeme, aby nás nasledovali naši európski partneri,“ povedal Bessent v relácii NBC „Meet the Press“.
Trump hrozil sankciami voči krajinám, ktoré nakupujú ruskú ropu, s cieľom odpojiť kľúčový zdroj financovania vojny ruského lídra Vladimira Putina, no zatiaľ uvalil tzv. sekundárne sankcie iba na Indiu.
Ak USA a EÚ uvalia ďalšie sankcie a sekundárne clá na krajiny, ktoré kupujú ruskú ropu, ruská ekonomika úplne skolabuje. A to privedie prezidenta Putina k rokovaciemu stolu.