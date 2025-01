Trump hovorí o treťom funkčnom období. Nevie, či mu to ústava zakazuje

Americký prezident Donald Trump opäť naznačil, že sa zaoberá tretím funkčným obdobím v Bielom dome, keď povedal, že si „nie je na 100 percent istý“, že mu to ústava zakazuje.

Trump opakovane naráža na možnosť, že by mohol prekročiť súčasný limit dvoch funkčných období pre amerických prezidentov. „Nazbieral som veľa peňazí na ďalšie kampane,“ povedal Trump publiku na zjazde republikánov v Miami. So smiechom obrátil na šéfa Snemovne reprezentantov Mikea Johnsona a dodal: „Nie som si istý, môžem znova kandidovať? Mike? Radšej ťa do tohto sporu nezaťahujem.“

Roosevelt podnietil zmenu

Trump bol minulý týždeň inaugurovaný na svoje druhého pôsobenie v Bielom dome, čím sa stal len druhým prezidentom v histórii USA, ktorý zastával dve funkčné obdobia, ktoré nenasledujú po sebe.

Americkí prezidenti sú obmedzení na dve funkčné obdobia podľa 22. dodatku k ústave, ktorý bol ratifikovaný v roku 1951, čiastočne ako odpoveď na bezprecedentné štyri funkčné obdobia Franklina D. Roosevelta vo funkcii prezidenta v rokoch 1933-1945.

Žartoval aj v Nevade

Na margo tretieho funkčného obdobia Trump žartoval aj v sobotu v Nevade. „Bude to pre mňa najväčšia česť slúžiť nie raz, ale dvakrát – alebo trikrát alebo štyrikrát,“ poznamenal Trump.