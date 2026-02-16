Japonsko protestovalo proti výrokom Číny o „oživovaní militarizmu“, označilo ich za nepodložené

Japonsko oznámilo, že podalo Číne „dôrazný diplomatický protest“ po tom, čo šéf čínskej diplomacie Wang I obvinil „krajnú pravicu“ v Japonsku zo snahy o obnovenie militarizmu.
Wang sa k vzťahom medzi Pekingom a Tokiom vyjadril na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, kde uviedol, že „japonský ľud by už nemal dovoliť, aby bol manipulovaný silami krajnej pravice alebo tými, ktorí sa snažia oživiť militarizmus“. Zároveň varoval, že ak sa Japonsko vydá touto cestou, „smeruje k vlastnému zničeniu“.
Japonsko sa bráni
Japonské ministerstvo zahraničných vecí tieto tvrdenia odmietlo ako „fakticky nesprávne a nepodložené“. Zdôraznilo, že posilňovanie obranných kapacít krajiny je reakciou na zhoršujúce sa bezpečnostné prostredie a „nie je namierené proti žiadnej konkrétnej tretej krajine“.
Čínsky minister zahraničia vyzval Kanadu, aby spolupracovali a zabránili USA v zasahovaní do ich záležitostí
Rezort zároveň upozornil, že vo svete existujú štáty, ktoré rýchlo zvyšujú svoje vojenské kapacity netransparentným spôsobom, pričom Japonsko sa od takéhoto postupu dištancuje.
Peking hrozí
Minister zahraničných vecí Tošimicu Motegi podľa vyhlásenia prezentoval japonské stanovisko aj priamo na konferencii a následne Tokio podalo oficiálny protest čínskej strane.
Rubio rokoval v Mníchove s Wang Im, napätie medzi USA a Čínou pretrváva
Napätie medzi oboma krajinami sa vystupňovalo po novembrovom vyhlásení japonskej premiérky Sanae Takaičiovej, ktorá uviedla, že Japonsko by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade útoku na Taiwan. Peking považuje tento demokratický ostrov za súčasť svojho územia a opakovane pohrozil použitím sily na jeho ovládnutie.