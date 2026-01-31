Trump chce premeniť Washington na pretekársku dráhu, plánuje IndyCar priamo pred Bielym domom

Americký prezident Donald Trump v piatok predstavil plán usporiadať automobilové preteky série IndyCar priamo v uliciach hlavného mesta Washington. Podujatie má byť súčasťou osláv 250. výročia nezávislosti Spojených štátov.
„Je to veľmi vzrušujúca vec, ktorú robíme,“ povedal Trump v Oválnej pracovni pred podpisom exekutívneho príkazu, ktorým potvrdil konanie pretekov v auguste. „Oslavujeme veľkosť amerického motošportu,“ dodal.
Nielen IndyCar
Trump v ostatných mesiacoch predstavil viacero netradičných projektov, ktorými chce zanechať vlastnú stopu na letných oslavách výročia. Medzi nimi je aj plánovaný galavečer americkej spoločnosti UFC, pričom zápasy sa pri príležitosti prezidentových júnových osemdesiatin budú konať priamo na trávniku Bieleho domu.
Takzvané preteky „Freedom 250“, naplánované na 21. až 23. augusta, majú viesť okolo viacerých významných pamiatok americkej metropoly. Trať by mala prechádzať popri známych monumentoch a vytvoriť podobnú atmosféru, akú majú preteky Formuly 1 organizované v uliciach miest ako Las Vegas, Monako či Singapur.
Divoký plán
Organizácia podujatia však môže byť logisticky náročná. Minister dopravy Sean Duffy označil plán za „divoký“ a pripomenul, že naposledy sa v hlavnom meste konali preteky ešte na úplnom začiatku 19. storočia, keď išlo o konské dostihy.
Podľa neho by pretekárske autá mohli dosahovať rýchlosť až 300 kilometrov za hodinu na Pennsylvania Avenue, ktorá vedie popri Bielom dome až ku Kapitolu. Minister vnútra Doug Burgum dodal, že diváci budú môcť sledovať jazdcov prechádzať popri pamiatkach ako Washingtonov monument, Lincolnov pamätník či Jeffersonov pamätník.