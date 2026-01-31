Teherán varoval USA a Izrael pred útokom, armáda je v plnej pohotovosti

Iránsky minister obrany Amir Hatamí v sobotu varoval Spojené štáty a Izrael pred prípadným útokom a vyhlásil, že ozbrojené sily krajiny sú vo vysokej pohotovosti po rozsiahlych presunoch amerických jednotiek v Perzskom zálive.
Zároveň zdôraznil, že odborné znalosti Iránu v oblasti jadrovej energetiky nemožno odstrániť. Reagoval tak na vyjadrenia Donalda Trumpa, podľa ktorých by sa Teherán mohol usilovať o dohodu, aby sa vyhol americkým úderom.
Varujú pred chybami
„Ak nepriateľ urobí chybu, bezpochyby ohrozí vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť regiónu aj bezpečnosť sionistického režimu,“ citovala Hatamího oficiálna agentúra IRNA. Dodal, že iránske ozbrojené sily sú „v plnej bojovej pohotovosti“.
Washington vyslal na Blízky východ údernú námornú skupinu vedenú lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln. Trump pritom pohrozil vojenským zásahom po krvavom potlačení dvojtýždňových protivládnych protestov iránskymi úradmi.
O raketách sa nerokuje
Nasadenie amerických síl vyvolalo obavy z možnej priamej konfrontácie s Iránom, ktorý varoval, že v prípade útoku odpovie raketovými údermi na americké základne, lode a spojencov, najmä Izrael.
Trump v piatok uviedol, že očakáva, že Irán sa radšej pokúsi vyrokovať dohodu o svojom jadrovom a raketovom programe, než by čelil americkej vojenskej akcii.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí predtým povedal, že Teherán je pripravený rokovať o jadrových otázkach, jeho rakety a obrana však „nikdy nebudú predmetom vyjednávania“.