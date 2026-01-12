Trump: Ak nezískame Grónsko my, urobí to Rusko alebo Čína, a to nedovolím

Spojené štáty prevezmú kontrolu nad Grónskom akýmkoľvek spôsobom, aby ho ochránili pred Ruskom a Čínou, povedal novinárom v nedeľu americký prezidentDonald Trump na palube Air Force One.
„Ak nezískame Grónsko my, urobí to Rusko alebo Čína, a to nedovolím,“ zopakoval Trump pred novinármi, hoci si ani jedna z týchto krajín na ostrov nerobí nárok.
Grónsko bude naše
Podľa Trumpa je ovládnutie tohto dánskeho územia bohatého na nerastné suroviny kľúčové pre bezpečnosť USA vzhľadom na rastúcu ruskú a čínsku vojenskú aktivitu v Arktíde.
Trump znovu otvoril tému Grónska, nevylučuje použitie sily a spochybňuje suverenitu Dánska
Trump zopakoval svoje piatkové slová, že by bol otvorený dohode s dánskym samosprávnym územím, „ale jedným alebo druhým spôsobom, Grónsko bude naše“.
Kašle na NATO
Americký prezident si tiež uťahoval z grónskych obranných kapacít. „Viete, ako vyzerá ich obrana, dva psie záprahy,“ povedal Trump s tým, že Rusko a Čína majú všade vojnové lode a ponorky.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová si myslí, že Spojené štáty nenapadnú Grónsko
Na minulotýždňové slová dánskej premiérky, že aktuálne vojenské hrozby USA môžu zničiť transatlantickú bezpečnosť, ktorú už takmer osemdesiat rokov buduje Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO), americký líder reagoval: „Ak sa to dotkne NATO, tak sa to dotkne NATO. Ale viete, (Grónsko) nás potrebuje oveľa viac, než ich potrebujeme my.“