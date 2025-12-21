Trojstranné rokovania o mieri na Ukrajine zatiaľ podľa Kremľa nebudú

Kremeľ v nedeľu poprel informácie, že by sa uvažovalo o trojstranných rozhovoroch medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi. Moskva tak urobila v čase, keď sa v Miami na Floride zišli diplomati, aby pokračovali v rokovaniach o ukončení takmer štyri roky trvajúcej ruskej vojny na Ukrajine.
„Zatiaľ o tejto iniciatíve nikto vážne nediskutoval a podľa mojich vedomostí sa ani nepripravuje,“ povedal na tlačovej konferencii poradca ruského prezidenta Vladimira Putina pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov.
Bolo by to logické
Po zverejnení amerického návrhu na trojstranné rokovania ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že usporiadať takéto spoločné stretnutie „by bolo logické“. Novinárom však následne povedal, že si nie je istý „či by z toho mohlo vzísť niečo nové.“
Ruský vyslanec Kirill Dmitrijev pricestoval v sobotu do Miami, kde sa od piatka stretávajú aj ukrajinské a európske tímy na rokovaniach, ktoré sprostredkúvajú osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a zať prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner.
V júli v Istanbule
Dmitrijev sa „vráti do Moskvy, predloží správu a budeme diskutovať o tom, čo robiť ďalej,“ povedal Ušakov. Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku zároveň novinárom povedal, že prepracovaný americký návrh na ukončenie konfliktu zatiaľ „nevidel“
Ukrajinskí a ruskí predstavitelia spolu naposledy rokovali v júli v Istanbule. Ich rozhovory síce viedli k výmene zajatcov, ale z hľadiska ukončenia konfliktu v rámci nich nedošlo k takmer žiadnemu pokroku.