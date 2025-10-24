Trojročná stopka pre svetovú rekordérku v maratóne. Keňanka sa sama priznala

Po pár mesiacoch dočasnej suspendácie je to už čierne na bielom. Svetová rekordérka v maratóne Ruth Chepngetichová dostala trojročný zákaz činnosti za doping od Nezávislej komisie pre integritu Svetovej atletiky.
Skvelá kenská vytrvalkyňa sa nedávno priznala k užívaniu zakázaného diuretika hydrochlorotiazidu, ktoré sa používa okrem iného na maskovanie prítomnosti iných zakázaných látok v moči. Informoval o tom aj web BBC Sport.
Svetová rekordérka s pozitívnym dopingovým nálezom. Sama sa dočasne suspendovala
Už júli bola 31-ročná Chepngetichová v tomto prípade predbežne suspendovaná a čelila vtedy štvorročnému zákazu činnosti. Ten sa napokon vzhľadom na isté okolnosti zmenil na trojročný.
3800 namiesto 20 ng/mol
Jednotka pre integritu atletiky (AIU) informovala, že koncentrácia látky v moči tridsaťročnej bežkyne bola 3800 nanogramov na mol. Limit stanovený Svetovou antidopingovou agentúrou je len 20 ng/mol.
Týždenne behal aj 180 km. Slovák si v Chicagu vylepšil osobný rekord v maratóne
Vzali jej výsledky aj odmeny
Trojročný zákaz začal platiť 19. apríla. V ten deň Chepngetichová dobrovoľne prijala dočasné pozastavenie činnosti. Zároveň jej od 14. marca anulovali všetky výsledky a štarty na pretekoch a tiež jej prepadli peňažné odmeny.
„Chepngetichová nebola po oznámení nálezu automaticky suspendovaná, no 19. apríla sa sama rozhodla prijať dobrovoľnú dočasnú suspendáciu, kým pokračovalo vyšetrovanie,“ uviedol predseda AIU Brett Glothier.
Sahajda behá už len popri práci, ale aj tak získal piaty polmaratónsky titul
Necítila sa dobre
Chepngetichová, trojnásobná víťazka maratónu v Chicagu a majsterka sveta z katarskej Dauhy 2019, sa v apríli odhlásila z Londýnskeho maratónu s tým, že sa „necíti fyzicky ani psychicky dobre“. Už po vlaňajšom svetovom rekordnom výkone v americkom Chicagu (2:09:56) čelila otázkam o možnom dopingu.
„Ľudia o niečom musia hovoriť. Ja si o tom nemyslím nič,“ reagovala vtedy na špekulácie.