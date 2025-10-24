Trojročná stopka pre svetovú rekordérku v maratóne. Keňanka sa sama priznala

Keňanka Ruth Chepngetichová má potvrdený trojročný zákaz činnosti pre doping.
Maratón v Chicagu 2022
Keňanka Ruth Chepngetichová počas svojho triumfu na maratóne v Chicagu v roku 2022. Foto: archívne, SITA/AP
Po pár mesiacoch dočasnej suspendácie je to už čierne na bielom. Svetová rekordérka v maratóne Ruth Chepngetichová dostala trojročný zákaz činnosti za doping od Nezávislej komisie pre integritu Svetovej atletiky.

Skvelá kenská vytrvalkyňa sa nedávno priznala k užívaniu zakázaného diuretika hydrochlorotiazidu, ktoré sa používa okrem iného na maskovanie prítomnosti iných zakázaných látok v moči. Informoval o tom aj web BBC Sport.

Už júli bola 31-ročná Chepngetichová v tomto prípade predbežne suspendovaná a čelila vtedy štvorročnému zákazu činnosti. Ten sa napokon vzhľadom na isté okolnosti zmenil na trojročný.

3800 namiesto 20 ng/mol

Jednotka pre integritu atletiky (AIU) informovala, že koncentrácia látky v moči tridsaťročnej bežkyne bola 3800 nanogramov na mol. Limit stanovený Svetovou antidopingovou agentúrou je len 20 ng/mol.

Vzali jej výsledky aj odmeny

Trojročný zákaz začal platiť 19. apríla. V ten deň Chepngetichová dobrovoľne prijala dočasné pozastavenie činnosti. Zároveň jej od 14. marca anulovali všetky výsledky a štarty na pretekoch a tiež jej prepadli peňažné odmeny.

„Chepngetichová nebola po oznámení nálezu automaticky suspendovaná, no 19. apríla sa sama rozhodla prijať dobrovoľnú dočasnú suspendáciu, kým pokračovalo vyšetrovanie,“ uviedol predseda AIU Brett Glothier.

Necítila sa dobre

Chepngetichová, trojnásobná víťazka maratónu v Chicagu a majsterka sveta z katarskej Dauhy 2019, sa v apríli odhlásila z Londýnskeho maratónu s tým, že sa „necíti fyzicky ani psychicky dobre“. Už po vlaňajšom svetovom rekordnom výkone v americkom Chicagu (2:09:56) čelila otázkam o možnom dopingu.

„Ľudia o niečom musia hovoriť. Ja si o tom nemyslím nič,“ reagovala vtedy na špekulácie.

