Dvakrát zvíťazili a sú blízko! Levičanov čaká posledný krok na splnenie sna o Lige majstrov - VIDEO

Patrioti Levice silno búchajú na dvere basketbalovej Ligy majstrov!
Patrioti Levice
Basketbalisti Levíci majú na kvalifikačnom turnaji Ligy majstrov v Bulharsku aj silnú podporu svojich fanúšikov. Foto: FB, Patrioti Levice
Slovenský basketbalový šampión Patrioti Levice je už len jeden krok od vytúženej Ligy majstrov. Po cyperskej Larnake (90:69) si zverenci trénera Michala Madzina na kvalifikačnom turnaji v bulharskom Samokove poradili aj s estónskym tímom BC Kalev/Cramo (81:69).

Súperovi odplatili prehru z rovnakej fázy súťaže spred roka. Vo finále kvalifikácie vo štvrtok od 19.00 h narazia na dánsky Bakken Bears.

Zlý úvod, dobrý koniec

Úvod proti estónskemu majstrovi Leviciam nevyšiel. Po pár minútach to bolo 0:7 aj 7:16, ale Patrioti sa postupne dostali do hry. Prvý polčas už slovenský šampión tesne vyhral (40:38). V druhom polčase napriek úzkej rotácii hráči Levíc dokázali prevýšiť kvalitného súpera aj vďaka 11 úspešným trojkovým pokusom a napokon si pripísali cenné 12-bodové víťazstvo 81:69.

Hoci to bol skvelý kolektívny výkon zo strany Levíc, najvýraznejšou postavou večera bolAndre Wesson. Dvadsaťosemročný Američan patril v minulej sezóne k ťahúňom tímu poľskej najvyššej súťaže Dziki Varšava. Aktuálne prispel k triumfu Levíc 28 bodmi, 14 doskokmi, 4 asistenciami a až 5 ziskami.

„Hralo sa o veľa a úroveň tohto duelu bola naozaj vysoká. Súperovi hráči boli dlho spolu a bolo vidieť, že sú zohratí. Podali sme veľmi dobrý výkon. Som šťastný, že môj tím dal do toho všetko a vybojoval toto ťažké víťazstvo,“ povedal Wesson podľa webu patriotilevice.sk.

Partia, ktorá tvrdo drie

Veľmi dôležité bolo, že sme sa rýchlo dostali naspäť do hry a že prvá štvrtina sa skončila len jednobodovým mankom. Na chalanoch bolo vidieť, že sú správne motivovaní. Je to skvelá partia, ktorá tvrdo drie a pracuje na sebe. Dostali sme sa krôčik od niečoho, čo je veľký sen. Poďme sa naň pripraviť čo najlepšie,“ vyzval tréner Madzin.

Už len jeden zápas

Posledný krok býva spravidla najťažší. Vo finále kvalifikácie sa Levice postavia proti dánskemu majstrovi Bakken Bears Aarhus, ktorý už trikrát hral v skupinovej fáze Ligy majstrov.

„Celé leto sme tvrdo pracovali. Odohrali sme v príprave ťažké zápasy, aby sme boli čo najlepšie nachystaní na tento turnaj. Máme v tíme výbornú chémiu a všetci spolu snívame o Lige majstrov. Veríme, že vo štvrtok si tento sen splníme,“ zaželal si Wesson.

