Trnavská diecézna charita za rok doručila 170 ton potravín a drogérie, pomoc dostalo viac ako 500 ľudí

Trnavská arcidiecézna charita počas roka 2025 doručila ľuďom v núdzi 170 ton trvanlivých potravín a drogérie. Tri charitné dodávky s touto pomocou najazdili viac ako 47-tisíc kilometrov, a to na území troch krajov – Trnavského a čiastočne aj Nitrianskeho a Trenčianskeho.
Pravidelnú pomoc vo forme trvanlivých potravín a drogérie dostávalo v roku 2025 podľa vedúcej komunikácie Trnavskej arcidiecéznej charity Dariny Kukuľovej – Kvetanovej viac ako 500 jednotlivcov a rodín, ktorým charita poskytuje svoje služby. Potraviny a drogériu poskytuje ľuďom v núdzi v rámci projektu Sieť pomoci. Aby projekt fungoval, prevádzkuje sklad solidarity, v ktorom je táto pomoc uložená a odkiaľ ju v troch dodávkach distribuuje núdznym.
Potravinová pomoc, ktorú poskytuje Trnavská arcidiecézna charita ľuďom v núdzi, je jedným z prvých krokov, ktoré majú viesť k stabilizácii ľudí v náročnej životnej situácii. Vďaka potravinám a drogérii, ktoré jednotlivci a rodiny dostávajú pravidelne počas vyčleneného obdobia, dokážu financie z rodinného rozpočtu použiť napríklad na lieky, úhradu nájomného či ďalšie nevyhnutné náklady.
„Tieto čísla nie sú len štatistikou. Za každým kilometrom, každým balíkom stojí konkrétny ľudský príbeh – starší človek, ktorý žije sám, rodič, ktorý bojuje s nízkym príjmom, rodina, ktorú zasiahla choroba alebo strata zamestnania. Naša služba nie je o číslach, ale o dôstojnosti, ktorú sa snažíme ľuďom zachovať aj v ťažkých chvíľach,“ povedal riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech. Distribuované trvanlivé potraviny a drogéria pochádzali z viacerých zdrojov – od partnerských komerčných subjektov, ako aj z potravinových zbierok.