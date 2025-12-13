Slovenská katolícka charita spolupracuje s Luníkom IX, cieľom je riešiť problémy vylúčenej komunity

Cieľom spolupráce je takisto vytvoriť efektívny systém podpory, ktorý prekoná prekážky v implementácii inkluzívnych politík.
SITA Slovenská tlačová agentúra
SITA Slovenská tlačová agentúra
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Košické sídlisko Luník IX, europoslanci
Košické sídlisko Luník IX počas prehliadky delegáciou Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre regionálny rozvoj, ktorá prišla na východné Slovensko, aby zhodnotila využívanie prostriedkov politiky súdržnosti na lepšie začlenenie Rómov a pomoc utečencom. Foto: SITA/Marek Lukáč
Košice Iné správy Iné správy z lokality Košice

Slovenská katolícka charita (SKCH) rozširuje svoju činnosť v oblasti podpory vylúčených rómskych komunít a nadväzuje úzku spoluprácu s mestskou časťou Košíc Luník IX.

Podpis memoranda

Partneri sa dohodli na vytvorení systémového a udržateľného modelu podpory, ktorý má ambíciu stať sa vzorom aj pre verejné politiky na národnej úrovni. Spoluprácu oficiálne spečatil podpis Memoranda o spolupráci medzi generálnym sekretárom SKCH Filipom Macákom a starostom Luníka IX. Marcelom Šaňom.

Cieľom spoločného postupu je podporiť komplexné riešenia problémov vo vylúčenej rómskej komunite a navrhnúť prepojené postupy, ktoré prispejú k zlepšeniu situácie v tejto mestskej časti. Ambíciou je využiť potenciál všetkých partnerov pôsobiacich v území,“ uviedol Macák.

Inklúzia

Luník IX. je najväčšou rómskou komunitou na Slovensku, s odhadovaným počtom približne 6 900 obyvateľov. V rámci tejto mestskej časti sa nachádza aj lokalita Mašličkovo, ktorú pred niekoľkými týždňami zasiahol tragický požiar. Ten si vyžiadal životy detí a pripravil o domov viaceré rodiny. Starosta Šaňa zdôraznil, že cieľom spolupráce je vytvoriť efektívny systém podpory, ktorý prekoná prekážky v implementácii inkluzívnych politík.

Slovenská katolícka charita deklaruje, že spoločným úsilím všetkých zainteresovaných subjektov chce identifikovať bariéry a hľadať riešenia, ktoré prispejú k ich odstráneniu. V najbližšom období sa zameria na tvorbu strategických dokumentov, ktoré by mohli zefektívniť inkluzívny prístup k marginalizovaným rómskym komunitám.

Viac k osobe: Marcel Šaňa
Firmy a inštitúcie: SKCH Slovenská katolícka charita
Okruhy tém: Inklúzia Luník IX

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk