Slovenská katolícka charita spolupracuje s Luníkom IX, cieľom je riešiť problémy vylúčenej komunity

Slovenská katolícka charita (SKCH) rozširuje svoju činnosť v oblasti podpory vylúčených rómskych komunít a nadväzuje úzku spoluprácu s mestskou časťou Košíc Luník IX.
Podpis memoranda
Partneri sa dohodli na vytvorení systémového a udržateľného modelu podpory, ktorý má ambíciu stať sa vzorom aj pre verejné politiky na národnej úrovni. Spoluprácu oficiálne spečatil podpis Memoranda o spolupráci medzi generálnym sekretárom SKCH Filipom Macákom a starostom Luníka IX. Marcelom Šaňom.
„Cieľom spoločného postupu je podporiť komplexné riešenia problémov vo vylúčenej rómskej komunite a navrhnúť prepojené postupy, ktoré prispejú k zlepšeniu situácie v tejto mestskej časti. Ambíciou je využiť potenciál všetkých partnerov pôsobiacich v území,“ uviedol Macák.
Inklúzia
Luník IX. je najväčšou rómskou komunitou na Slovensku, s odhadovaným počtom približne 6 900 obyvateľov. V rámci tejto mestskej časti sa nachádza aj lokalita Mašličkovo, ktorú pred niekoľkými týždňami zasiahol tragický požiar. Ten si vyžiadal životy detí a pripravil o domov viaceré rodiny. Starosta Šaňa zdôraznil, že cieľom spolupráce je vytvoriť efektívny systém podpory, ktorý prekoná prekážky v implementácii inkluzívnych politík.
Slovenská katolícka charita deklaruje, že spoločným úsilím všetkých zainteresovaných subjektov chce identifikovať bariéry a hľadať riešenia, ktoré prispejú k ich odstráneniu. V najbližšom období sa zameria na tvorbu strategických dokumentov, ktoré by mohli zefektívniť inkluzívny prístup k marginalizovaným rómskym komunitám.